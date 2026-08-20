ТОМСКИЙ, МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Тóмский, Михаил Павлович (настоящая фамилия — Ефремов) (19[31].10.1880, Колпино — 22.08.1936, Болшево) — российский и советский политический и профсоюзный деятель. Рабочий. Один из организаторов Ревельского Совета рабочих депутатов в 1905. В январе 1906, отправлен в ссылку, бежал в Томск, в честь которого взял свой псевдоним. В 1907 — член Петербургского комитета, делегат V Лондонского съезда Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Большевик. На нелегальной работе, неоднократно арестовывался. В 1911–1916 — в заключении, затем направлен на поселение в Иркутскую губернию. В апреле–июле 1917 — член Петроградского комитета РСДРП (большевиков). Член Московского Совета профессиональных союзов, с декабря — его председатель. На I Всероссийском съезде профсоюзов 7–14 [20–27] января 1918 избран кандидатом в члены исполкома Всероссийского центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС). С марта — член исполкома, редактор журнала «Профессиональный вестник». С 9 октября — председатель Президиума ВЦСПС. В 1919–1934 — член ЦК РКП(б) и ВКП(б), с 1934 — кандидат в члены, в 1922–1930 — член Политбюро, В 1920–1921 и 1924–1925 — кандидат в члены, в 1921 и 1922—1924 — член Оргбюро ЦК РКП(б). Участник дискуссии о профсоюзах , поддерживал В. И. Ленина . В 1921–1929 — генеральный секретарь Профинтерна. В 1921–1922 — председатель комиссии по Туркестану, затем председатель ВЦСПС. Участник «правого уклона» . В мае 1929 снят с поста председателя ВЦСПС, назначен председателем Всесоюзного объединения химической промышленности, заместителем председателя Высшего совета народного хозяйства СССР. С 1932 — заведующий Объединенным государственным издательством. В августе 1936 на 1-м из Московских процессов 1936 – 1938 были даны показания о причастности Т. к контрреволюционному заговору. Узнав о начале расследования в отношении него, Т. застрелился.

Соч .: Очерки профессионального движения в России. М., 1925.

Лит. : Горелов О. И. Цугцванг Михаила Томского. М., 2000; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20–30-е гг. М., 2004. А. В. Шубин.