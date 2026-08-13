ТОМПСОН ЭДВАРД ПАЛМЕР

Тóмпсон ( англ. Thompson), Эдвард Палмер (03.02.1924, Оксфорд — 28.08.1993, Аппер Уик, Вустершир) — британский историк-марксист. Сын священника-методиста — литератора, историка Индии. Ветеран Второй мировой вой­ны 1939–1945 (командовал танковым взводом в африканской и итальянской кампаниях). Окончил Кембридж, где вступил в Коммунистическую партию Великобритании . В 1946 вместе с Э. Хобсбаумом , К. Хиллом основал Группу историков коммунистической партии (Communist Party Historians Group), известную созданием новаторского журнала по социальной истории «Past & Present» (1952). В 1956, после ввода советских вой­ск в Венгрию, вышел из компартии. В 1960 участвовал в создании журнала «New Left Review», который стал идейным органом «новых левых», независимых от советской политики. В 1965–1971 преподавал в Уорикском университете, откуда ушел, видя рыночное перерождение высшего образования, и зарабатывал на жизнь очерками в левых изданиях и гостевыми лекциями. В 1980-е — активист кампании против размещения ядерного оружия в Европе.

Основное внимание в самом известном труде Томпсона, «Становлении английского рабочего класса» (1963), уделено классовому сознанию и социальному протесту в его разных, подчас, на первый взгляд, необычных формах в 1780-е — начале 1830-х (марксисты-ортодоксы критиковали Т. за недостаточное внимание к «объективной структуре» производственных отношений). Исследовал английских охотников-браконьеров в начале XVIII в., традиционную народную культуру, романтический ответ наступлению промышленного капитализма, от Уильяма Блейка до Уильяма Морриса. Изучая доиндустриальное общество XVIII в., предложил для описания представлений нижних слоев о справедливости термин «моральная экономика» (см. Крестьянство ).

Жена — известный историк чартизма Дороти Томпсон (1923–2011).

Соч. : William Morris: From Romantic to Revolutionary. London, 1955 (2nd ed., rev.: 1976); The Making of the English Working Class. London, 1963; Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. London, 1975; The Poverty of Theory and Other Essays. London, 1978; Customs in Common: Studies in Traditional Popular Culture. London, 1991; Witness Against the Beast: William Blake and the Moral Law. Cambridge, 1993.

Лит. : E. P. Thompson: Critical Perspectives / Ed. by H. J. Kaye, K. McClelland. Oxford, 1990; Palmer B. D. E. P. Thompson: Objections and Oppositions. London, 1994; International Review of Social History. Vol. 61. № 1 (Apr. 2016): The Global E. P. Thompson; Rogan T. The Moral Economists: R. H. Tawney, Karl Polanyi, E. P. Thompson, and the Critique of Capitalism. Princeton (N.J.), 2017. P. 133–183. А. А. Исэров .