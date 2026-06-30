ТОМБУКТУ

Томбуктý (Тимбукту; фр. Tombouctou, сонг . Timbutu) — город в Мали на левом берегу р. Нигер, административный центр одноименной области. Численность населения — около 15 тыс. человек (2014). Через Т. проходили дороги и караванные пути в Сев. Африку. Основан в XI в. как стоянка на торговом пути из Марокко в Зап. Судан. В XIII–XV вв. — один из экономических и культурных центров средневекового государства Мали , в конце XV — XVI в. — в составе государства Сонгай . В 1591 взят марокканскими вой­сками, разорен, часть населения угнана в Марокко. Подвергался набегам берберов. В 1893 захвачен французами. К тому времени экономика города была существенно подорвана, в связи с упадком транссахарской торговли после налаживания торговых связей с Европой по морю. В 1-й половине 1990-х — один из очагов восстания туарегов против центрального правительства Мали. В 2012 захвачен Национальным движением за освобождение Азавада, которое выдвинуло требование предоставить независимость Азаваду, самопровозглашенной автономии туарегов на северо-востоке Мали. В январе 2013 занят малийскими и французскими вой­сками в ходе военной операции «Серваль» по освобождению от джихадистов севера Мали и восстановлению территориальной целостности страны.

Т. вытянут с севера на юг неправильным овалом, исторический центр сохранил первоначальную нерегулярную сеть улиц. Дома в «суданском стиле» из глины или банко (смесь глины с соломой), часто с мощными тягами на фасадах, завершенных округлыми зубцами или башенками. На окраинах многочисленные могильные склепы и гробницы мусульманских святых. Сохранились мечети с медресе из банко и камня: Джингеребер (Большая мечеть; около 1325, перестроена во 2-й половине XVI и XIX вв.), Санкоре (XIV в., перестроена во 2-й половине XVI, XVIII и XIX вв.), Сиди Яхья (около 1440, перестроена во 2-й половине XVI и XX вв.), мавзолеи. Архитектурные памятники Т. включены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Т. — центр исламского просвещения. В фондах Института высшего образования и исламских исследований им. Ахмеда Бабы (1970) и частных собраниях хранятся примерно 30 тыс. древних манускриптов, раскрывающих духовное наследие средневекового ислама. Основа городской экономики — торговля (в том числе солью) и кустарное производство различных товаров (в том числе льда). Важную роль играет международная финансовая помощь.

Лит. : De Villiers M., Hirtle S. Timbuktu: The Sahara Fabled City of Gold. New York, 2007. C. В. Мазов.