ТОМАШЕВИЧ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Российский историк. Кандидат исторических наук (1983), доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ.

Родилась 15 мая 1956 года семье офицера-сотрудника полигона Капустин Яр. В В 1980 году окончила исторический факультет МГУ. В 1983 году под руководством С.С. Соловьевой защитила кандидатскую диссертацию на тему «Становление и этапы развития культа древнеегипетской богини Нейт». С 1975 года работает на историческом факультете МГУ. С 2011 года руководит учебно-ознакомительной практикой для студентов исторического факультета в Везувианском международном институте археологических и гуманитарных исследований. Выступала с лекциями по приглашению Пражского и Венского институтов египтологии, Университета Джона Хопкинса (США), много лет участвовала в работе Российской археологической экспедиции в Гизе.

Автор более 100 научных публикаций. Подготовила двух кандидатов наук. В область научных интересов входят культура и религия Древнего Египта, гендерная история Египта и Древнего Востока, история египтологии.

Сочинения:

Александр фон Гумбольдт и героическая эпоха становления египтологии//Ломоносов и Гумбольдт: научное сотрудничество России и Германии – от истоков до наших дней. // Материалы международной конференции в МГУ им. М.В. Ломоносова, pages 21–30. Институт энергии знаний Москва, 2011.

Б.А.Тураев. Древний Египет. (Классика исторической науки). М.: Высшая школа, 2007. (Составитель и автор комментария.)

Древнеегипетская любовная магия // Россия и гнозис. Материалы 10-ой конференции ВГБИЛ. Москва, 2004.

Жизнелюбивая как древняя египтянка. // Петербургские египтологические чтения 2009-2010, volume 55 of Труды Государственного Эрмитажа, pages 15–17. СПб, 2011.

Историография истории Древнего Востока. М., 2008 (т.1, гл.1).

История Древнего Востока. Материалы по историографии. Раздел 1. М., 1991.

История Древнего Востока. Тексты и документы. (Раздел "Египет": переводы, редактирование.) М., 2002.

История и культура древнего Востока. Энциклопедический словарь. Отв.ред. А.А.Вигасин. М., 2008. (В соавт.)

Объяснение в любви вместо послесловия // Тураев Б.А. Бог Тот. СПб., 2002, с.315-388.

Ритуал zss w3d в честь богини Хатхор в эпоху Древнего царства. // Восток, Европа, Америка в древности. Сб. научных трудов XVI Сергеевских чтений, volume 49 of Труды Исторического ф-та, pages 86–94. Изд-во Моск. Ун-та Москва, 2010.

Российская археологическая экспедиция в Гизе. Предварительные результаты // ВДИ, 2000, №1, с.160-182. (В соавт. с Э.Е.Кормышевой и М.А.Чегодаевым.)

Статьи о египетских богах в сборнике "Мероэ" (Вып.3, М., 1985; Вып.4. М., 1989; Вып.5, М., 1999).

Cтатьи о Т.Н.Козьминой-Бороздиной и В.Викентьеве // Памятники и люди. М.: Восточная литература, 2003. С.122-172.

Cтатьи по древнему Египту в БРЭ и Новой Российской энциклопедии.

Uraeus, Neith and Goddesses of Lower Egypt // Ancient Egypt and Kush. Moscow, 1993.