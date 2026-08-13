ТОМАН КАРЕЛ

Чешский поэт, журналист и переводчик.

Историки литературы относят его к поколению так называемых «анархистов-бунтарей». В своих стихах, сжатых и напевных по форме, ему удалось показать конфликт человека, освобождающегося от связей с традиционным обществом и стремящегося наладить новые контакты с более крупным коллективом, будь то нация или социальный класс. Творчество Томана отражает опыт сложных общественных процессов и перемен, через которые на протяжении всей жизни проходил сам автор: это мировая война, революция, перестройка социального строя и т.д. Простые и богатые смыслами символы, поиски формы, безусловно, роднят его стихи с классическими образцами чешской поэзии и народным творчеством.

Ранние годы. Идеи анархизма

Родился 25 февраля 1877 г. в крестьянской семье в деревне Коковице в Центральной Чехии. Гимназию Карел Томан посещал в городе Слани, затем поступил в семинарию в Пршибраме. Еще во время учебы в школе ему удалось опубликовать свои стихи в нескольких журналах. Его литературный дебют состоялся в журнале «Zora». Затем в 1894-1897 гг. его стихи публиковал журнал «Нива». В 1896 г. он окончил семинарию и поступил в Пражский университет , чтобы изучать юридические науки. Однако обучение он не окончил, работал служащим и вел богемный образ жизни, вращаясь в литературных и творческих кругах пражской интеллигенции. В Праге Томан познакомился с группой литераторов-анархистов, объединившихся вокруг журнала «Новы культ» («Nový kult»), редактируемый С.К. Нейманом . Позднее Томан благодаря их посредничеству познакомился также и с другими анархистами и анархистскими группами на севере Чехии. В 1902 г. он стал членом Свободной литературной ассоциации Сиринкс (Syrinx).

В 1903 г. Карел Томан переехал в Вену и жил там в течение нескольких месяцев. В период с октября 1904 г. по август 1905 г. он предпринял длительное путешествие, в ходе которого посетил Германию, Голландию, Англию и Францию. Из своих путешествий он писал отчеты для чешских анархистских журналов, таких как «Труд» («Práce» и др.), и публиковал свои переводы и критические заметки в журналах «Нива», «Люмир» и «Липа». На протяжении поездки Томан повсюду налаживал связи и встречался с единомышленниками, посещая редакции анархистских журналов и встречи их кружков. Например, в Англии он жил в колонии толстовцев и социалистов-утопистов Уайтвей. В дороге Томан часто нуждался, путешествовал почти без денег. Так, во время путешествия по Англии он устроился рабочим на шляпную фабрику.

Во время этого путешествия К. Томан написал и опубликовал одни из лучших сборников своих стихов: «Сказки крови» («Pohádky krve», 1898) и «Торс жизни» («Torzo života, 1902). Это преимущественно любовная и мятежная лирика с влиянием символизма и декаданса. Здесь автор уделяет основное внимание внутренним проблемам человека, освобождающегося от оков буржуазного общества и его морали, гордо бунтующего против них. Мотивы бедности и социального неравенства более ярко выражены в сборнике «Меланхоличное паломничество» («Melancholická pouť», 1906), вдохновленном многочисленными путешествиями поэта по Европе.

Вернувшись в Прагу, Карел Томан так и не обрел постоянного места жительства и работы, перебиваясь случайными литературными заработками и по своей инициативе не задерживаясь надолго на какой-либо должности. 1908-1909 годы он провел во Франции в компании друзей: поэта и художника Ф. Геллнера и писателя Яна Хоржейшего. Затем он ненадолго вновь поселился в Вене, а в 1911 г. в третий раз посетил Париж. Годом позже Томан, сблизившись со своей будущей женой Анной Вагенкнехт, решил остаться в Праге и получил должность переписчика в Земском архиве, которое занимал до 1917 г.

Послевоенный период

В конце Первой мировой войны он, стремясь внести свой вклад в дело национального освобождения, вошел в состав редакции крупнейшей чешской газеты того времени «Народни листы» («Národní listy»). Кроме того, он публиковал свои критические заметки о литературе в журнале «Ческе ревю» («České revue»). В эти годы он уже отдалился от идей анархизма и в своей публицистике и поэзии, скорее, выражал стремление к достижению чешского национального единства и демократических идеалов. Стихи, написанные Томаном в военные годы, подняли его популярность у публики и оценку в литературных кругах на существенно более высокий уровень. Большую огласку имел и сборник его стихов.

В 1913 г. вышел поэтический сборник «Солнечные часы» («Sluneční hodiny»), наполненные красочными образами природы, полными цветов, звуков и ароматов. Родная страна здесь показана поэтом как одновременно источник страданий и веры и надежды на лучшее. Природа является главным героем и еще одного сборника стихов Томана «Месяцы» («Měsíce», 1918), где изображены изменения природы в течение года и их связь с жизнью людей, их обычаями и традиционным укладом. Таким образом, начав свой поэтический путь с бунта и протеста, Томан пришел к гармонии и спокойному наблюдению за течением жизни и вечным круговоротом природы.

По окончании войны Карел Томан ушел из редакции «Народних листу» и несколько лет работал в Библиотеке сената и сотрудничал с газетой «Lidové noviny». В 1925 г. он вышел на пенсию из-за болезни сердца. В 1930-е гг. Томан выступал с резкой критикой фашизма и войны, в поддержку демократических ценностей. Умер Карел Томан 12 июня 1946 г. в Праге.