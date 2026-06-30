ТОЛСТОЙ ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ

Военный, агент правительства Николая I . Литератор, поэт-дилетант, член Союза Благоденствия, участник и впоследствии председатель общества «Зеленая лампа» .

Семья. Военная служба

Родился в семье богатого помещика и предводителя дворянства Осташковского уезда Тверской губернии Николая Яковлевича Толстого и Алевтины Ивановны (урожд. Кудрявцевой). Старший из трех братьев, Яков Николаевич также имел пять сестер. Одна из них, Прасковья Николаевна, была матерью Николая Арсеньевича Жеребцова, Виленского губернатора в 1844-1846 гг. и литератора.

Получил начальное образование в частном пансионате, в 1803 г. был отдан вместе с братьями на обучение в Пажеский корпус . В 1808 г. был произведен в прапорщики, а в 1810 г. вышел в отставку «для определения к статским делам». Несмотря на выдержанный экзамен в Главном педагогическом институте, Яков Николаевич в апреле 1812 г. вернулся на военную службу. Его определили в Мингрельский полк, где в составе действующей армии он участвовал в сражении под Кобрином и боевых действиях против польских военных формирований. В 1813 г. был награжден Орденом св. Владимира 4-й степени. В 1814 г. Яков Николаевич был переведен в Павловский полк и назначен адъютантом к генерал-лейтенанту Л.О. Роту. С 1817 г. – старший адъютант при генерале Главного штаба А.А. Закревском .

Литературная деятельность

Должность адъютанта при А.А. Закревском позволила Я.Н. Толстому войти в высший круг санкт-петербургского общества. К 1817 г. относится знакомство с юным А.С. Пушкиным , который после окончания лицея вел несколько разгульный образ жизни в северной столице. Вероятно, молодые люди познакомились на одной из встреч кружка братьев Н.В. и А.В. Всеволожских. Преимущественно военная молодежь и городские повесы, среди них помимо вышеуказанных лиц, - С.П. Трубецкой , Ф.Н. Глинка , П.П. Каверин и А.А. Дельвиг , собирались в зале с зеленой лампой, давшей название этому сообществу, для веселого и интересного времяпрепровождения. Жаркие споры об искусстве и обсуждение актуальных событий перемежались различными проказами и товарищескими попойками. Прожигатели жизни, члены этого собрания с «парламентскими и масонскими формами», тем не менее, не были лишены живого интереса к литературе и театру.

Яков Николаевич, по свидетельству А.С. Пушкина, играл важную роль в жизни «Зеленой лампы». Так, по отъезде Всеволожского из Санкт-Петербурга собрания кружка стали проходить на квартире Толстого. В этот же период адъютант А.А. Закревского пробует себя в литературе, в частности, в поэзии. Стоит отметить, что поэтическая форма стала своеобразным способом общения между членами «Зеленой лампы». Впрочем, упражнения в стихотворчестве были характерны и для других молодых людей его круга. Поэтому Яков Николаевич снискал себе славу поэта-дилетанта.

Одним из интересных эпизодов его санкт-петербургской жизни и общения с А.С. Пушкиным стало написание последним знаменитых «Стансов». История создания этого произведения неразрывно связана с деятельностью «Зеленой лампы». Как-то раз, проезжая вместе с Пушкиным навеселе по набережной Фонтанки, вероятно, после очередного «заседания», Яков Николаевич взял общение с молодого поэта, что тот сочинит в его честь стихотворение. Александр Сергеевич не торопился с выполнением данного слова, и Толстой обратился к нему в стихотворении, напечатанном в сборнике его произведений «Мое праздное время»:

«…И вспомни, как, к моей отраде,

Ты мне посланье обещал;

Припомни также вечер ясный,

Когда до дому провожал

Тебя, пиит мой сладкогласный,

И ты мне руку с словом дал;

Когда, стихами и шампанским

Свои рассудки начиня

И дымом окурясь султанским,

Едва дошли мы до коня…»

«Мое праздное время, или собрание некоторых стихотворений Якова Толстого» было издано в 1821 г. по совету друзей и содержало около 20 стихотворений, эпиграммы, три сатиры и различные послания. Исследователи творчества А.С. Пушкина указывают на определенную сюжетную и стилистическую связь между поэтическими работами двух авторов. Однако для Якова Николаевича этот сборник остался единственным поэтическим изданием, хотя известно, что он до конца жизни писал стихи на русском и французском языках.

На обращение Я.Н. Толстого Пушкин ответил «Стансами», которые начинались с констатации охлаждения друга к «пирам и наслажденьям жизни» и его грустного меланхолического настроения. Несмотря на то, что кружок «Зеленой лампы» к 1820 г. распался, А.С. Пушкин с ностальгией вспоминал «игры младости». Между прежними товарищами поддерживались дружеские и деловые отношения. Так, например, в 1822 г. Я.Н. Толстому принадлежало право издания новых произведений молодого поэта. Опыт этого сотрудничества нельзя назвать удачным, однако он не повлиял на связь двух товарищей. Так, поэт-дилетант встретился со своим знаменитым другом за неделю до роковой дуэли по приезде в Санкт-Петербург в 1837 г., когда Яков Николаевич посетил столицу, чтобы выхлопотать себе место на государственной службе.

Эмиграция

Взяв отпуск по состоянию здоровья в 1823 г. из-за болезни ног и выехав за границу предположительно на год-полтора, Яков Николаевич в связи с декабрьскими событиями 1825 г. был вынужден кардинально изменить планы на жизнь. Во время следствия над декабристами появилась информация, что Толстой состоял в нескольких тайных обществах, в том числе и в Союзе Благоденствия. Строгих обвинений ему предъявлено не было, за исключением написания нескольких статей. Однако Я.Н. Толстой не решился вернуться на родину и остался в Париже. Фактически он находился в положении вынужденного эмигранта. Несмотря на родственные связи и богатое наследство, вскоре он оказался в стесненных материальных обстоятельствах. Немалую роль в этом сыграл образ жизни Я.Н. Толстого, о котором повествовал А.С. Пушкин. Финансовые трудности, однако, способствовали возвращению Якова Николаевича к литературной деятельности. С 1824 г. во французской, а с 1827-го и в российской прессе выходят его публикации, в частности, благодаря содействию П.А. Вяземского .

Принятая с самого начала эмиграции Я.Н. Толстым роль защитника всего русского от нападок во французской прессе и литературе давала ему надежду на возможное прощение государя и возвращение на родину. Однако время шло, но положение Якова Николаевича, несмотря на поддержку родственников, только ухудшалось. Литературная деятельность не приносила существенного дохода, и ему приходилось зарабатывать карточной игрой, продажей и покупкой акций, влезать в долги у приезжавших в Париж русских. Счастливый случай, способный изменить столь бедственное положение, представился Толстому только в 1835 г., когда ему заказали составить биографию маршала Паскевича . Восторженное описание подвигов полководца снискало одобрение у героя повествования, который ходатайствовал перед Бенкендорфом за Я.Н. Толстого.

Возвращение на родину

После 14-летнего отсутствия Я.Н. Толстой смог вернуться в Россию, и в 1837 г. был определен на службу в Министерство народного просвещения в качестве корреспондента в Париже, однако числился он в ведомстве Бенкендорфа «по особым поручениям». Вся деятельность Якова Николаевича отныне санкционировалась Третьим отделением . Несмотря на то, что место Толстого не было «служебным», он получал чины и ордена, а также хорошую оплату. Фактически можно говорить о выполнении им шпионских функций, однако их подробности неизвестны. Сам он характеризовал свою работу как деятельность по «защите России в журналах».

В июне 1866 г. вышел в отставку в чине тайного советника и пенсией в 2000 рублей. В феврале 1867 г. одинокий и до последних дней мучимый депрессией и сожалениями о своей жизни Я.Н. Толстой скончался в Париже.