ТОЛСТОЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Сподвижник Петра I, дипломат, глава Тайной канцелярии. Сенатор, действительный тайный советник, граф.
Семья
Родился в 1645 году в семье думного дворянина и товарища воеводы князя В.В. Голицына в Большом полку Андрея Васильевича Толстого. Все юные годы провел с отцом в военных походах. Мать Петра – Соломонида Милославская. Брат – Иван Андреевич Толстой. Жена – Соломонида Тимофеевна Дубровская. Имел двух сыновей – Ивана и Петра.
Начало карьеры
В 1671 году Петр Толстой стал придворным стольником, однако не имел поместий и не был близок ко двору. В 1682 году, во время стрелецкого бунта, решил примкнуть к партии царевны Софьи и Милославских, с которыми состоял в родстве (также ему покровительствовал фаворит Софьи князь Голицын).
После прихода к власти Петра Алексеевича в 1689 году положение Толстого было не особенно благоприятным. Так, в 1694 году он был лишь воеводой в Устюге. Однако в 1696 году он уже участвовал в Азовском походе, после которого получил чин капитана гвардии.
В 1697 году энергичный Петр Андреевич отправился вместе с другими стольниками изучать военно-морское дело в Италию. Эту поездку он красочно описал в своих записках. В них можно найти не только описание учебных заведений и мануфактур, но и особенностей быта, нрава и культуры итальянцев. Приняв участие в двух плаваниях и получив аттестат, Толстой в 1699 году вернулся на родину. Однако служить на море ему не пришлось. Царь Петр нашел ему более подходящее занятие.
Дипломат
С началом Северной войны в 1700 году перед Россией встала очень важная задача – не допустить вступления в конфликт Османской империи на стороне Швеции или, в крайнем случае, оттянуть этот момент на возможно более поздний срок. Для этого устраивалось постоянное российское дипломатическое представительство в Турции, которое в 1702 году возглавил Петр Андреевич Толстой. Умный, хитрый, осторожный и наблюдательный, он очень хорошо подходил на роль посла.
Задача оказалась трудной. С самого начала пребывания дипломата при турецком дворе османы старались всячески изолировать русское посольство. Толстому разрешили остаться в Адрианополе, а затем переехать со двором в Стамбул. Ему было запрещено выезжать к церковной службе, над ним все время висела угроза ареста и казни. Несмотря на это, Толстой исправно посылал в Посольский приказ свои донесения. В 1703 году он написал сочинение «Состояние народа турецкого» и отправил его в Москву.
Дипломатические усилия Толстого помогли на годы оттянуть войну с Турцией, к которой та все же начала готовиться в 1709 году, после бегства шведского короля Карла XII к османам. Война разразилась в 1711 году.
Толстой не смог добиться торгового договора с турками, но сам перевозил купленные товары через турецкие заслоны. Так, в 1704 году Толстой отправил через Молдавию в Россию трех приобретенных им арапов: двоих – для начальника Посольского приказа Ф.А. Головина, одного – для себя. После смерти Головина арапы стали жить при дворе царя Петра. Один из них – Абрам Ганнибал – стал прадедом А.С. Пушкина.
Перед началом военных действий, в декабре 1710 года Толстой был заключен турками в Семибашенном замке в Константинополе. Свободу посол получил в апреле 1712 года, после чего вместе с вице-канцлером П.П. Шафировым и М.Б. Шереметевым вел переговоры о мире. Однако русско-турецкая война разыгралась вновь в октябре 1712 года, и трое переговорщиков оказались под арестом. В марте 1713 года они были освобождены, в июне был подписан Адрианопольский мир между Россией и Турцией.
В 1714 году Петр Андреевич вернулся в Санкт-Петербург, где получил чин тайного советника и был назначен сенатором. В 1716-1717 годах он сопровождал Петра I в его заграничной поездке.
Во главе Тайной канцелярии. Царевич Алексей Петрович
В 1717 году царь поручил Толстому очень щекотливое дело – вернуть бежавшего в Европу царевича Алексея Петровича.
Отношения царя с сыном, выступавшего против его преобразований, были крайне напряженными. В августе 1717 года Петр писал ему, требуя приехать в Копенгаген, но боявшийся отца Алексей бежал в Вену к императору Карлу VI. Под видом заключенного он инкогнито находился в крепости Эренберг. Все же Алексея удалось обнаружить, после чего австрийцы перевезли его в Неаполь. Тогда опытный дипломат Толстой, должный доставить царевича в Россию, смог добиться у венского двора свидания с Алексеем. Толстой обещал слабохарактерному царевичу прощение венценосного отца и разрешение уехать жить в деревню, если тот добровольно вернется на родину. В октябре Алексей Петрович в сопровождении дипломата выехал домой. В дороге Толстой всячески ограждал его от нежелательных встреч, например, с Карлом VI.
В январе 1718 года по делу Алексея началось следствие. Толстой, возглавивший созданную для этого Тайную канцелярию, сыграл в деле большую роль. С помощью пыток и допросов он смог выявить заговор против Петра и его участников. Царь решил казнить сына, Толстой же одним из первых подписал смертный приговор.
За успешно решенное дело Петр Андреевич был награжден землями, конфискованными у сторонников Алексея, стал действительным тайным советником и президентом созданной Коммерц-коллегии, оставаясь при этом начальником Тайной канцелярии.
Последние годы
В 1719 году Толстой посетил с дипломатической миссией Пруссию, добившись от ее короля гарантий лояльности по отношению к России. Он был рядом с Петром во время Персидского похода 1722-1723 годов. Здесь Толстой сблизился с супругой царя Екатериной Алексеевной. После смерти Петра Великого в 1725 году он наряду с А.Д. Меншиковым помог Екатерине взойти на престол. Толстой руководил церемонией ее коронации, тогда же получил титул графа.
Однако вскоре влияние Меншикова слишком возросло. Против него выступил и Петр Толстой, ставший членом Верховного Тайного совета. Желая сохранить власть и после смерти Екатерины I, которая многим представлялась скорой, Александр Данилович решил возвести на трон сына царевича Алексея Петра, женив его попутно на своей дочери. Толстой же делал ставку на дочерей Петра Великого Анну и Елизавету. Но в этой схватке дипломат проиграл. Меншиков смог обвинить его со сторонниками в государственной измене и начать судебный процесс. В мае 1727 года императрица Екатерина подписала указ о ссылке Толстого с сыном Иваном в Соловецкий монастырь. Здесь Петр Андреевич и скончался 30 января 1729 года в возрасте 82 лет.