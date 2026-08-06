ТОЛСТОЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ

Сподвижник Петра I , дипломат, глава Тайной канцелярии . Сенатор, действительный тайный советник, граф.

Семья

Родился в 1645 году в семье думного дворянина и товарища воеводы князя В.В. Голицына в Большом полку Андрея Васильевича Толстого. Все юные годы провел с отцом в военных походах. Мать Петра – Соломонида Милославская. Брат – Иван Андреевич Толстой. Жена – Соломонида Тимофеевна Дубровская. Имел двух сыновей – Ивана и Петра.

Начало карьеры

В 1671 году Петр Толстой стал придворным стольником, однако не имел поместий и не был близок ко двору. В 1682 году, во время стрелецкого бунта , решил примкнуть к партии царевны Софьи и Милославских, с которыми состоял в родстве (также ему покровительствовал фаворит Софьи князь Голицын).

После прихода к власти Петра Алексеевича в 1689 году положение Толстого было не особенно благоприятным. Так, в 1694 году он был лишь воеводой в Устюге. Однако в 1696 году он уже участвовал в Азовском походе , после которого получил чин капитана гвардии.

В 1697 году энергичный Петр Андреевич отправился вместе с другими стольниками изучать военно-морское дело в Италию. Эту поездку он красочно описал в своих записках. В них можно найти не только описание учебных заведений и мануфактур, но и особенностей быта, нрава и культуры итальянцев. Приняв участие в двух плаваниях и получив аттестат, Толстой в 1699 году вернулся на родину. Однако служить на море ему не пришлось. Царь Петр нашел ему более подходящее занятие.

Дипломат

С началом Северной войны в 1700 году перед Россией встала очень важная задача – не допустить вступления в конфликт Османской империи на стороне Швеции или, в крайнем случае, оттянуть этот момент на возможно более поздний срок. Для этого устраивалось постоянное российское дипломатическое представительство в Турции, которое в 1702 году возглавил Петр Андреевич Толстой. Умный, хитрый, осторожный и наблюдательный, он очень хорошо подходил на роль посла.

Задача оказалась трудной. С самого начала пребывания дипломата при турецком дворе османы старались всячески изолировать русское посольство. Толстому разрешили остаться в Адрианополе, а затем переехать со двором в Стамбул. Ему было запрещено выезжать к церковной службе, над ним все время висела угроза ареста и казни. Несмотря на это, Толстой исправно посылал в Посольский приказ свои донесения. В 1703 году он написал сочинение «Состояние народа турецкого» и отправил его в Москву.

Дипломатические усилия Толстого помогли на годы оттянуть войну с Турцией, к которой та все же начала готовиться в 1709 году, после бегства шведского короля Карла XII к османам. Война разразилась в 1711 году.

Толстой не смог добиться торгового договора с турками, но сам перевозил купленные товары через турецкие заслоны. Так, в 1704 году Толстой отправил через Молдавию в Россию трех приобретенных им арапов: двоих – для начальника Посольского приказа Ф.А. Головина, одного – для себя. После смерти Головина арапы стали жить при дворе царя Петра. Один из них – Абрам Ганнибал – стал прадедом А.С. Пушкина .

Перед началом военных действий, в декабре 1710 года Толстой был заключен турками в Семибашенном замке в Константинополе. Свободу посол получил в апреле 1712 года, после чего вместе с вице-канцлером П.П. Шафировым и М.Б. Шереметевым вел переговоры о мире. Однако русско-турецкая война разыгралась вновь в октябре 1712 года, и трое переговорщиков оказались под арестом. В марте 1713 года они были освобождены, в июне был подписан Адрианопольский мир между Россией и Турцией.

В 1714 году Петр Андреевич вернулся в Санкт-Петербург, где получил чин тайного советника и был назначен сенатором. В 1716-1717 годах он сопровождал Петра I в его заграничной поездке.

Во главе Тайной канцелярии. Царевич Алексей Петрович

В 1717 году царь поручил Толстому очень щекотливое дело – вернуть бежавшего в Европу царевича Алексея Петровича.

Отношения царя с сыном, выступавшего против его преобразований, были крайне напряженными. В августе 1717 года Петр писал ему, требуя приехать в Копенгаген, но боявшийся отца Алексей бежал в Вену к императору Карлу VI. Под видом заключенного он инкогнито находился в крепости Эренберг. Все же Алексея удалось обнаружить, после чего австрийцы перевезли его в Неаполь. Тогда опытный дипломат Толстой, должный доставить царевича в Россию, смог добиться у венского двора свидания с Алексеем. Толстой обещал слабохарактерному царевичу прощение венценосного отца и разрешение уехать жить в деревню, если тот добровольно вернется на родину. В октябре Алексей Петрович в сопровождении дипломата выехал домой. В дороге Толстой всячески ограждал его от нежелательных встреч, например, с Карлом VI.

В январе 1718 года по делу Алексея началось следствие. Толстой, возглавивший созданную для этого Тайную канцелярию, сыграл в деле большую роль. С помощью пыток и допросов он смог выявить заговор против Петра и его участников. Царь решил казнить сына, Толстой же одним из первых подписал смертный приговор.

За успешно решенное дело Петр Андреевич был награжден землями, конфискованными у сторонников Алексея, стал действительным тайным советником и президентом созданной Коммерц-коллегии, оставаясь при этом начальником Тайной канцелярии.

Последние годы

В 1719 году Толстой посетил с дипломатической миссией Пруссию, добившись от ее короля гарантий лояльности по отношению к России. Он был рядом с Петром во время Персидского похода 1722-1723 годов. Здесь Толстой сблизился с супругой царя Екатериной Алексеевной . После смерти Петра Великого в 1725 году он наряду с А.Д. Меншиковым помог Екатерине взойти на престол. Толстой руководил церемонией ее коронации, тогда же получил титул графа.

Однако вскоре влияние Меншикова слишком возросло. Против него выступил и Петр Толстой, ставший членом Верховного Тайного совета. Желая сохранить власть и после смерти Екатерины I, которая многим представлялась скорой, Александр Данилович решил возвести на трон сына царевича Алексея Петра , женив его попутно на своей дочери. Толстой же делал ставку на дочерей Петра Великого Анну и Елизавету . Но в этой схватке дипломат проиграл. Меншиков смог обвинить его со сторонниками в государственной измене и начать судебный процесс. В мае 1727 года императрица Екатерина подписала указ о ссылке Толстого с сыном Иваном в Соловецкий монастырь . Здесь Петр Андреевич и скончался 30 января 1729 года в возрасте 82 лет.