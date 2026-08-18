ТОЛСТОЙ НИКИТА ИЛЬИЧ

Правнук Льва Николаевича Толстого, российский славист, фольклорист, доктор филологических наук, специалист по истории славянских литературных языков, славянской диалектологии и семасиологии. Член-корреспондент АН ССР c 26.12.1984 г. - Отделение литературы и языка; академик c 23.12.1987 г. - Отделение литературы и языка (языкознание). Академик Российской Академии наук (РАН) – 1991 г. Основатель «Московской этнолингвистической школы», автор концепции фундаментального пятитомного этнолингвистического словаря «Славянские древности» (1996–2012 гг.). Член многих Академий и научных обществ: член Президиума РАН, иностранный член Австрийской, Сербской, Македонской, Словенской, Хорватской, Белорусской, Европейской, Польской академий наук (и искусств), почетный доктор Люблинского университета, профессор Московского государственного университета (МГУ). В 1994 г. за вклад в гуманитарные науки стал лауреатом возобновленной Демидовской премии.

Родители – сын второго сына Л.Н. Толстого Ильи Львовича –лингвист-переводчик, автор сербскохорватско-русского словаря Илья Ильич Толстой (1897-1970) и Ольга Михайловна (урожденая Лопатина) (1898-1987) эмигрировали в Югославию в годы гражданской войны. Осенью 1928 г. семья переехала из Вршаца в Белград, где в 1941 г. Толстой окончил 1-ю русско-сербскую мужскую гимназию. В годы оккупации Югославии во время Второй мировой войны Толстой участвовал в партизанском движении. В октябре 1944 г. вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Сражаясь против фашистов на территориях стран Европы Толстой имел ряд наград – за взятие Вены, Будапешта и за победу над Германией. В 1945 г. демобилизовался и вместе с родителями, которым незадолго до этого по особому разрешению было даровано советское гражданство, переехал на постоянное место жительства в Москву.

В 1945 г. Толстой поступил на филологический факультет МГУ, который окончил в 1950 г. по специальности «Болгарский язык и болгарская литература». Окончил аспирантуру МГУ в 1953 г. и на следующий год защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора С.Б. Бернштейна на тему «Краткие и полные прилагательные в старославянском языке». С 1952 по 1956 гг. Н.И. Толстой преподавал сербскохорватский язык в Институте международных отношений в Москве. С 1954 г. до конца жизни работал в Институте славяноведения и балканистики РАН. С 1968 г. начал параллельно преподавать в МГУ на филологическом факультете. В 1972 г. в Санкт-Петербургском (тогда Ленинградском) университете защитил докторскую диссертацию на тему «Опыт семантического анализа славянской географической терминологии». В 1978 г. возглавил Сектор (затем Отдел) этнолингвистики и фольклора Института. Параллельно был членом редколлегии, ответственным секретарем, затем (с 1993 г.) главным редактором журнала «Вопросы языкознания». С 1965 по 1987 гг. Н.И. Толстой был на должности заместителя главного редактора журнала «Советское славяноведение».

C 1955 по 1958 гг. секретарь Международного комитета славистов (МКС), затем становится его членом, с 1986 г. председателем Советского комитета славистов (с 1992 г. — Российского), в 1987–1996 гг. — вице-президентом МКС.

В период с 1961 по 1986 гг. был руководителем диалектологических, а с 1974 г. комплексных этнолингвистических экспедиций в Полесье.

Женат на докторе филологических наук Светлане Михайловне Толстой (урожденной Шур) (род. 14.12.1938 г.). Дети - лингвист, сотрудник Института славяноведения РАН Толстая Марфа Никитична (род. 1965), журналистка и телеведущая Толстая Анна (Фекла) Никитична (род. 1971).

С 1981 по 1995 гг. ответственный редактор и один из ведущих авторов серийного сборника «Славянский и балканский фольклор». Именно в этом сборнике были опубликованы важные работы Толстого в соавторстве с женой С.М. Толстой о славянских языческих компонентах в обрядовом фольклоре и других жанрах устного народного творчества.

По инициативе Н.И. и С.М. Толстых два выпуска серии (1986, 1995 гг.) были специально посвящены проблемам этнолингвистического изучения Полесья. В 1984 г. появляется пробный выпуск словаря «Славянские древности».

В 1993-1994 гг. Толстой становится главным редактором журнала «Живая старина» (издавался с 1890 по 1917 гг.) возобновленного усилиями Государственного российского центра русского фольклора.

Умер Н.И.Толстой 27 июня 1996 г. Похоронен на родовом кладбище Толстых в селе Кочеки, которое находится рядом с Ясной Поляной.

Толстой оставил богатое филологическое наследие на русском и сербском языках, он является автором нескольких сотен научных работ. Некоторые труды вышли уже после его смерти под редакцией С.М. Толстой. Комплексный подход к явлениям языка и культуры характерен для всех его работ, при этом важное место в них занимает архаический полесский материал.

Основные сочинения:

Славянская географическая терминология: Семасиологические этюды. М, 1969, 2006.

История и структура славянских литературных языков. М., 1988.

Избранные труды. Т. 1-3. М., 1998-1999.