ТОЛСТОЙ, ИВАН ИВАНОВИЧ

Толстóй, Иван Иванович (14[26].08.1880, Санкт-Петербург — 27.10.1954, Ленинград) — российский и советский антиковед, филолог-классик, академик АН СССР (1946, член-корреспондент с 1939). Сын Ивана Ивановича Толстого (1858–1916), российского государственного и общественного деятеля, министра народного просвещения (1905–1906). Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, с 1908 — приват-доцент по кафедре классической филологии. В 1918 защитил магистерскую диссертацию «Остров Белый и Таврика на Евксинском Понте» (Петроград, 1918), в том же году получил звание профессора классической филологии. Сотрудник Научно-исследовательского института сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока (1921–1935), где занимался сравнительным анализом сюжетов античной литературы и русских сказок. В 1928 был арестован по делу ленинградских переводчиков, выступавших под коллективным псевдонимом ­АБДЕМ, в начале 1930-х — по одному из «золотых дел», оба раза отпущен. В 1933–1942 читал курсы в Педагогическом институте им. Герцена, с 1934 — профессор Ленинградского института философии, литературы и истории (ЛИФЛИ), затем Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 1938 Т. присвоена степень доктора филологических наук без защиты диссертации. В 1942 стал сотрудником Института литературы АН СССР, в том же году был эвакуирован в Казань (1942–1945), в конце года перешел в Институт языка и мышления, где с 1947 возглавил сектор классической филологии. Дважды награждался орденом Ленина (1945, 1953). Научные интересы Т. включали в себя широкий спектр проблем, касающихся истории древнегреческого языка, античной литературы разных периодов, античной религии, эпиграфики Северного Причерно­морья. С 1950 до своей смерти руководил продолжением издания «Корпус боспорских надписей» (М.–Л., 1965, под ред. В. В. Струве), издал 1-й том задуманного им «Корпуса керамических надписей Северного Причерноморья» (Греческие граффити древних городов Северного Причерноморья. М.–Л., 1953).

Лит .: Иван Иванович Толстой / Вступ. ст. И. М. Тронского. М., 1958; Боровский Я. М. Академик Иван Иванович Толстой // Вестник древней истории. 1973. № 3. С. 114–123; Поникаровская М. В. Иван Иванович Толстой (1880–1954) // Отцы-основатели РАИМК: их жизненный путь и вклад в науку. СПб., 2022. С. 672–686. М. Н. Кириллова.