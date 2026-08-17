ТОЛСТОЙ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Российский государственный деятель, министр народного просвещения (1866 – 1880), обер-прокурор Святейшего Синода (1865 – 1880), министр внутренних дел (1882 – 1889); с 1882 по 1889 год занимал также должность президента Императорской Академии наук.

Родился небогатой в дворянской семье. Отец – отставной штабс-капитан граф Андрей Степанович Толстой, мать – Прасковья Дмитриевна Павлова. В 7 лет потерял отца, воспитывался двоюродным дядей, Дмитрием Николаевичем Толстым. В 1853 году женился на дочери министра внутренних дел Д.Г. Бибикова (1852 – 1855) – Софье Дмитриевне Бибиковой (1827 – 1907). Имел двух детей: дочь Софья (1854 – 1917), сын Глеб (1862 – 1902).

Учился в пансионе при Московском университете, затем в Царскосельском лицее, который окончил в 1842 году с золотой медалью. После неудачной попытки получить научную степень в 1843 году поступил на государственную службу в канцелярию императрицы Александры Федоровны. В 1847 году перешел на службу чиновником особых поручений в департамент духовных дел иностранных исповеданий министерства внутренних дел, где с 1851 года нередко исполнял обязанности главы 2-го департаментом духовных дел иностранных исповеданий. С 1853 служит в Морском министерстве, где выполнял обязанности директора канцелярии. По мнению современников, в период 1850 – начала 1860-х годов был близок к либеральному кружку великого князя Константина Николаевича, принимал участие в разработке нового положения по управлению Морским ведомством. В 1847 году стал членом Русского географического общества. В 1860 году переходит в Министерство народного просвещения, где стал членом Главного правления училищ, однако в 1861 году был уволен почти со всех должностей, получив почетную должность гофмейстера императорского двора. К этому моменту он уже довольно критично отзывался о проектах правительственных реформ, в частности, освобождения крестьян с землей за выкуп.

В 1865 году назначен обер-прокурором Святейшего Синода, а после покушения Д. Каракозова на императора Александра II 4 апреля 1866 году - вместо уволенного А.В. Головнина министром народного просвещения. Одной из своих главных задач считал пересмотр принятого Головниным университетского устава 1863 года. Был инициатором гимназической реформы 1860 – 1870-х годов. По уставу 1872 года реальные гимназии были преобразованы в реальные училища; право поступления в университет получали лишь выпускники классических гимназий; в 1874 году был прият устав «О начальных народных училищах».

С возвышением М.Т. Лорис-Меликова в апреле 1880 года был уволен и с поста обер-прокурора (заменен К.П. Победоносцевым), и с поста министра народного просвещения (заменен А.А. Сабуровым).

В мае 1882 г. Александр III назначает Толстого главой министерства внутренних дел. С его именем на этом посту связывают изменения ряда реформ предшествующего царствования. В частности, в августе 1882 года были утверждены «Временные правила о печати», в марте 1883 года – «Положение о полицейском надзоре»; Толстой добился принятия нового университетского устава 1884 года, участвовал в разработке положения «О земских участковых начальниках (1889).