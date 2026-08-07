ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Советский писатель, общественный деятель. Академик АН СССР (1939).

Родился в городе Николаевск Саратовской области; отец - граф Н.А. Толстой, мать А.Л. Бостром (урожденная Тургенева) - детская писательница.

Образование получил в Петербургском технологическом институте, первые стихи Толстого были опубликованы в 1907 году. Известность автору принесли реалистические рассказы и повести о жизни разоряющегося поместного дворянства (1910-1911). В 1914-1916 годах в качестве военного корреспондента «Русских ведомостей» Толстой совершил ряд поездок на фронт, был в Англии и Франции, после чего опубликовал серию рассказов и очерков о войне («На горе», 1915; «Прекрасная дама», 1916 и др.).

Октябрьскую революцию Толстой принял враждебно и в 1919 году эмигрировал сначала во Францию, затем в Германию. В 1923 году порвал с эмиграцией и вернулся в СССР.

В 1920-1940-х годах одной из главных тем его творчества стало осмысление единства судьбы личности и родины. Потерянная и возвращенная родина — внутренняя тема монументальной трилогии Толстого «Хождение по мукам» (1922-1941). Особо значительное произведение писателя - исторический роман «Петр Первый» (1929-1945). Образ главных героев здесь проникнут патриотической гордостью за Россию, за крепнущую мощь нашего государства. В 1937 году Толстой побывал в воюющей Испании, выступал на антифашистских конгрессах в Париже, Лондоне и Мадриде.

Патриотическая тема проходит через все творчество Толстого в период Великой Отечественной войны , прежде всего она нашла отражение в страстной публицистике писателя. Во время войны он неоднократно выезжал в действующую армию, написал 80 статей, очерков, рассказов, которые печатались в газетах «Правда» , «Красная звезда», «Известия» и выходили отдельными сборниками («Что мы защищаем», «Я призываю к ненависти», «Блицкриг на блицкрахах» (все - 1941), «Немецкие орды будут разгромлены» (1942) и др. Наиболее значительные произведения Толстого военных лет - «Русский характер», «Рассказы Ивана Сударева» и «Русский хоровод» (1942-1944), в которых автор пытается найти корни беспримерного героизма и мужества, проявленного русским народом в суровые военные годы. «Дивной силе сопротивления русского народа» посвящен и последний роман Толстого «Иван Грозный» (1942-1943).

Активная общественная позиция писателя выразилась и в том, что в 1943-1945 годах он был чрезвычайным представителем Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.