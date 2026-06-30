ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Российский писатель, поэт, драматург.

Родился в Петербурге в аристократической семье. Родители вскоре расстались, и он жил в родовом имении материи в Черниговской губернии. Большое влияние на него оказал дядя А.А. Перовский, поощрявший его литературные увлечения, и занимавшийся его обучением. Бывал в столице, где познакомился и сблизился с престолонаследником Александром. В 1827 г. впервые побывал в Европе, в этой поездке состоялась встреча с Гете. В 1834 г. начал службу в Московском архиве Министерства иностранных дел. В 1837-1840 гг. на дипломатической службе во Франкфурте-на-Майне. С 1840 г. служил в канцелярии Его Величества. В 1843 г. удостоен звания камер-юнкера. Продолжал государственную службу вплоть до отставки 1861 г. (он получил должность егермейстера). В 1863 г. женился на Софье Андреевне Миллер, венчание прошло в православной церкви в Дрездене. Параллельно входит в литературные кружки того времени, начинает публиковать различные произведения. В 1841 г. вышел его первый рассказ «Упырь». Затем выходят стихи и баллады. Вместе с несколькими поэтами стал публиковать стихи под общим псевдонимом Козьма Прутков. В 1851 г. в Александрийском театре была поставлена его пьеса «Фантазия». С 1854 г. регулярно печатается в журнале «Современник» . Вместе с несколькими поэтами на страницах журнала он стал публиковать стихи под общим псевдонимом Козьма Прутков. В этом же году состоялось его знакомство с Л.Н. Толстым . Но через некоторое время прекратил сотрудничество с журналом, сблизился со славянофилами, завязалась его дружба с И.С. Аксаковым . Впоследствии отойдет и от них. Самым известным его произведением стал исторический роман «Князь Серебряный», вышедший на страницах журнала «Русский вестник». В этот период создает драматическую трилогию первая часть которой, названная «Смерть Иоанна Грозного», имела большой успех в 1867 г. В 60-е гг. много времени проводит в путешествиях за границей, отходит от столичной жизни, посвящает себя литературному творчеству. В 1867 г. вышел его авторский сборник стихов. В начале 70-х гг. ездил на лечение в Германию и Италию. В 1873 г. за его литературные заслуги его избрали член-корреспондентом Петербургской академии наук. Скончался от введения большой дозы морфия во время приступа головной боли в собственном имении, где и был похоронен. В 1967 г. в сохранившимся флигеле был основан литературно-мемориальный музей писателя и поэта. Главный усадебный дом восстановили в 1988-1993 гг.