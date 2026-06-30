ТОЛСТАЯ СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Супруга Л.Н. Толстого , графиня.

Ранние годы

Происходила из семьи врача и действительного статского советника Андрея Евстафьевича Берса и Любови Александровны, в девичестве Иславиной. Софья была вторым ребенком в семье. Помимо нее в семье были две дочери (Елизавета и Татьяна) и пять сыновей (Александр, Петр, Степан, Владимир и Вячеслав). Кроме того, у отца была внебрачная дочь Варвара от Варвары Тургеневой, матери Ивана Сергеевича Тургенева .

Дети в семье Берсов получали прекрасное домашнее образования. В возрасте 17 лет Софья выдержала экзамен на звание домашней учительницы, который проводился в Московском университете .

Семейная жизнь

Летом 1862 года девушка вместе с домочадцами гостила у своего дедушки Александра Михайловича в местечке Ивицы Тульской губернии. По дороге путешественники остановились у Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Писатель влюбился в юную Софью и уже в сентябре сделал ей предложение, которое та приняла. Широко известна история их объяснения в любви, впоследствии нашедшая отражение в романе Толстого «Анна Каренина». 23 сентября 1862 года молодые сочетались браком.

Первые годы совместной жизни были практически безоблачными. Много времени графиня отдавала материнским заботам – у пары за время супружества родилось 13 детей. Из них Сергей, Татьяна, Илья, Лев, Мария, Андрей, Михаил и Александра прожили довольно долгую жизнь. Петр, Николай, Варвара, Алексей и Иван скончались, будучи маленькими.

Помимо материнства, Софья Андреевна многие годы была секретарем, переводчиком мужа, она переписывала рукописи его романов и издавала их. Супруга великого писателя сама была достаточно одаренным творчески человеком. Она создавала рассказы для детей, различные повести и очерки, выступила талантливым мемуаристом, многие годы ведя свой дневник, а также оставив свои воспоминания. Кроме того, графиня любила занятия живописным и музыкальным искусством, интересовалась фотографией.

Рубежом в семейных отношениях стало начало 1880-х годов, когда Лев Толстой испытал настоящий духовный переворот. Новые идеи писателя, отраженные в его знаменитой «Исповеди» и других сочинениях и приведшие затем к оформлению толстовского движения, не могла разделить Софья Андреевна. Она хорошо понимала искания мужа, но его идеи об опрощении в быту, отказе от собственности, осуждение т.н. барства и благ цивилизации не принимала, и это можно понять. На Софье Андреевне лежали все хозяйственные и домашние заботы. Она была хозяйкой дома, матерью и супругой, ответственной за благополучную жизнь всего имения, детей и мужа. По сути отказ Льва Николаевича вникать в чисто бытовые, но оттого не менее важные проблемы приводил супругов к многочисленным ссорам.

Ситуация усугублялась с появлением в жизни Толстого в 1883 году Владимира Григорьевича Черткова . Аристократ и бывший офицер, он также пережил духовный переворот, приведший его к схожим с писателем идеям. Очень быстро он стал главным соратником и другом Толстого. Вместе они основали издательство «Посредник», которое выпускало не только книги для народа, но и все новые произведения Льва Николаевича, что также не нравилось Софье Андреевне. Чертков был вхож к мастеру в любое время дня и ночи, чего не было дозволено больше никому, к тому же новый друг со временем стал даже править сочинения Толстого. Духовная близость с писателем и исключительное положение Черткова вызывали проблемы в семье Толстых. Домашние разделились. Если дочери Мария и Александра поддерживали отца и сами примкнули к толстовскому движению, то, например, старшие Сергей и Татьяна больше понимали мать. Ситуация ухудшилась в 1900-е, когда имела место борьба близких Толстого за его дневники. Еще больше всех разъединила история с завещанием Льва Николаевича, которое готовил Чертков. Согласно подписанному в 1909 году документу, формальные права на сочинения Толстого доставались в обход супруги дочерям: Александре, а после нее – Татьяне. Реальным же распорядителем был Владимир Чертков.

Еще одним ударом для Софьи Андреевны стало определение Синода об отлучении от церкви Льва Николаевича, вышедшее в феврале 1901 года. В своем знаменитом письме, написанном тогда же петербургскому митрополиту Антонию, графиня выражала негодование этим решением, беспокоясь как жена и христианка о земной и посмертной судьбе мужа. Письмо получило широкую известность и было опубликовано многими русскими и зарубежными изданиями.

Тяжелейшая ситуация в семье стала одной из причин трагического ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны осенью 1910 года. Вскоре мастер скончался на железнодорожной станции Астапово, так и не вернувшись домой.

Софья Андреевна, после ухода мужа ни разу не видевшая его в сознании, очень тяжело переживала его кончину. В своих записках она отмечала ощущаемую ею вину за все произошедшее. Многие поклонники Толстого так же считали виноватой его жену, однако это нельзя признать абсолютно справедливым. Софья Андреевна искренне любила своего супруга, была его верной помощницей и соратницей долгие годы, она боролась с цензурой и добивалась публикации его произведений, была прекрасной матерью.

Графиня пережила Льва Николаевича на девять лет. Это время она посвятила публикации собрания его сочинений и их писем друг к другу. Софья Андреевна Толстая скончалась в Ясной Поляне в ноябре 1919 года. Погребена на местном Кочаковском кладбище.