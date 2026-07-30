ТОЛСТАЯ МОГИЛА

«Царский» курган скифского времени, расположенный неподалеку от города Покров (Орджоникидзе) Днепропетровской области. Из этого кургана происходит самое большое количество золотых предметов, которые удалось обнаружить в скифских курганах.

Курган был исследован киевским археологом Б.Н. Мозолевским и экспедицией Института археологии АН УССР в 1971 году. Находки хранятся в Музее исторических ценностей Украины.

Все погребения в кургане датируются третьей четвертью IV в. до н.э. (350/340-320 гг. до н.э.). Он возведен в эпоху царя Атея, погибшего в 339 г. до н.э.

Высота насыпи составляла почти 9 м, диаметр ‒ около 60-70 м. Таким образом, по размеру курган значительно уступал другим скифским «царским» погребениям. Например, Чертомлыку или Солохе.

Насыпь была сооружена из лёссовидного грунта, привезенного с поймы р. Солонец, за 5 км от места строительства. В верхней части кургана использовались плитки дерна.

Погребальные сооружения и обряд

Площадка под насыпью кургана размером 20х6 м полностью была устлана амфорным боем ‒ остатками обильной тризны. На самом краю площадки в грунт остались вкопаны 13 амфорных ножек. Также курган был окружен широким рвом, часть которого попала под современную застройку. В той части, которую удалось раскопать, было обнаружено 11 больших скоплений амфорных черепков и множество костей животных ‒ лошадей, кабанов, благородных оленей. Подсчет их количества позволил определить, что в похоронном обряде могли принимать участие не менее 1300 человек.

Под подошвой насыпи находились две гробницы с семейным захоронением мужчины, женщины и ребенка. К ним вели глубокие вертикальные входные ямы, переходившие в горизонтальные коридоры. Эти погребальные комплексы разделяются на более ранний, центральный (ограбленный в древности по наклонному подкопу) и более поздний, боковой (непотревоженный). Временные разрывы между сооружением гробниц невелики ‒ достигают лишь нескольких лет.

Центральное знатное мужское захоронение было совершено в сопровождении умерщвленного слуги. Несмотря на ограбление, в могиле сохранились остатки богатого погребального инвентаря. Вокруг центральной гробницы был возведен кромлех.

Рядом с центральной гробницей, но за ее пределами были похоронены семь коней и три конюха ‒ один молодой человек, почти мальчик, и два взрослых. Набор сопровождающих вещей был только при одном из них ‒ это золотая гривна, железный браслет и колчанный набор стрел с двумя ножами.

В боковой камере сохранилось не ограбленное впускное погребение молодой женщины, вероятно, царской жены. Она лежала на спине головой на запад, на деревянном настиле, покрытом попоной или ковром, полы которого закрывали её и были застегнуты на две бронзовые пряжки. Через некоторое время к ней подхоронили ребёнка, поскольку в гробницу вел второй вход, который обычно рыли при повторном захоронении. Судя по размерам костей, ребенку было не более двух лет. Погребальный инвентарь характерен для мальчика ‒ наследника. Он был похоронен лежа на спине головой на запад в деревянном саркофаге, отделанном алебастром. Выход из ямы в погребальной помещение был закрыт колесами разобранной погребальной повозки.

Сопровождали погребение четверо слуг. Судя по сопровождающему их инвентарю, это были девочка-«служанка», «кухарка», воин-«охранник» и «возничий». Все они были насильственно умерщвлены, кости в погребении располагались в неестественных позах.

Находки

В гробнице «царя» после ограбления сохранились только обломки железных и бронзовых доспехов, наконечники стрел, фрагменты расшитой золотом одежды, бронзовый сосуд, вероятно служивший светильником, бронзовый лутерий и большая трехручная греческая амфора. Однако в дромосе, рядом со входом в погребальную камеру, археологами были обнаружены наиболее ценные находки, которые не заметили грабители. Это меч, рукоять и ножны которого были обложены золотом. На обкладке ножен изображены сцены терзания копытных животных хищниками и грифонами.

Там же в дромосе был найден самый известный предмет из кургана ‒ золотая пектораль, массивное нагрудное украшение с тремя ярусами рельефных изображений культового характера. Пектораль состоит из четырех жгутообразных трубок, скрепленных обоймами на концах и образующих три яруса в форме полумесяца. Средний ярус заполнен растительным орнаментом, в нижнем ярусе ‒ скульптурные изображения терзания животных. Верхний ярус представлен скульптурными сценами из жизни скифов, вероятное символическое значение которых не разгадано. Авторы этого выдающегося произведения декоративно-прикладного искусства ‒ греческие мастера, жившие в Северном Причерноморье в первой половине ‒ середине IV вв. до н.э.

Убранство «царицы», в свою очередь, является самым богатым из когда-либо открытых в скифских погребениях. Её одежда и обувь была расшита множеством золотых бляшек, среди украшений ‒ три золотых пластинчатых браслета; одиннадцать перстней; роскошный золотой головной убор; массивная шейная гривна, украшенная на концах фигурками львов, крадущихся за молодым оленем; крупные золотые височные подвески с изображением богини, сидящей с поднятыми руками с головами животных по бокам (образ «владычицы зверей»). Под левой лопаткой лежало бронзовое зеркало с железной ручкой, в районе головы находились небольшие стеклянные сосуды, серебряный кубок и чернолаковая миска.

Одежда ребенка также целиком была расшита золотыми бляшками, из золота выполнены его шейная гривна, сережки и маленький перстень со щитком на безымянном пальце. В руке был зажат большой золотой браслет ‒ символ передачи власти. Отдельно положен пояс, расшитый золотыми пуговками. В изголовье стояли серебряные ритуальные сосуды ‒ килик, ритон и кубок. Они были выполнены в миниатюре и, очевидно, изготовлены специально для ребёнка.

В конских погребениях найдены предметы снаряжения ‒ железные удила и большие С-видные псалии, выделяются два типа уздечных наборов. Первый ‒ пластинчатые налобники различной формы с различными изображениями, «крыловидные наносники», круглые фалары с антропоморфными изображениями. Второй ‒ литые наносники в виде скульптурных головок фантастических существ на фигурных пластинах с гравированным орнаментом; нащечники, выполненные в виде стилизованной задней части туловища животного, круглые литые петельчатые бляхи. Помимо уздечных наборов на конях были и нагрудные украшения.

В целом, погребальный инвентарь Толстой Могилы находит больше всего соответствий кургану Чертомлык, а также Верхний Рогачик. Также аналогии многим вещам, деталям погребального ритуала, характеру погребальных сооружений встречаются в курганах Большая Цимбалка, Солоха, Большая Близница, Курджипский курган, Чмырева Могила, и др.