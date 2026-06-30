ТОЛСТАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
Графиня, камер-фрейлина, мемуарист. Родственница и друг Л.Н. Толстого.
Ранние годы. Придворная и общественная жизнь
Отец – граф, военный и предводитель дворянства Андрей Андреевич Толстой, был братом деда Льва Толстого, соответственно, сама Александрин (ее семейное прозвище) была тому двоюродной теткой. Мать – Прасковья Васильевна Барыкова. Толстая имела братьев Илью и Василия и сестер Елизавету и Софью. Все три сестры никогда не были замужем. С середины 1820-х годов семейство обитало в Царском Селе. Здесь детей воспитывала мать и ее кузина Прасковья Степановна. Толстые дружили со многими известными фамилиями, среди них Вяземские, Воейковы, Философовы и др.
Юная Александрин вместе с сестрой Лизой получила звание фрейлины и служила при великой княгине Марии Николаевне, дочери Николая I и герцогини Лейхтенбергской. С середины 1840-х годов Александра занималась воспитанием ее дочери Марии Максимилиановны, будущей принцессы Баденской. Успехи ее на этом поприще были значительными. Толстая оказалась прекрасным педагогом. В 1866 году сама государыня Мария Александровна сделала графиню воспитательницей своей единственной дочери Марии. С ней Александра Андреевна провела 8 лет, пока та не стала замужней дамой. Тогда же за свою работу Толстая получила высшую женскую награду – орден св. Екатерины. Сам император Александр II упомянул женщину в своем завещании, благодаря за труд.
В 1881 году Александра Андреевна стала камер-фрейлиной новой государыни Марии Федоровны. Она поселилась в покоях Малого Эрмитажа и прожила там все последующие годы своей жизни.
Кроме придворной жизни, графиня много времени уделяла благотворительной работе. Она трудилась в Человеколюбивом обществе и Красном Кресте, была учредительницей или членом многих благотворительных обществ. Много времени она посвящала Дому милосердия в столице, занимавшемуся помощью падшим женщинам. Александра Андреевна долгие годы возглавляла его, занималась его расширением.
Графиня также была творчески одаренным человеком. Она прекрасно рисовала и пела, обожала литературу, не только русскую, но также английскую, французскую и немецкую. Александра Андреевна делала литературные переводы и даже сочиняла сама. Она оставила потомкам свои воспоминания, описывавшие жизнь при российском императорском дворе и ставшие ценным источником по истории той эпохи.
Фрейлина дружила или состояла в родстве со многими видными литераторами своего времени. Среди них Василий Жуковский, Федор Тютчев, Петр Чаадаев, Алексей Хомяков, Аполлон Майков. Ее знакомыми были Иван Тургенев, Иван Гончаров, Федор Достоевский. Однако одним из главных ее друзей был двоюродный племянник Лев Толстой.
Дружба с Львом Толстым
Настоящее знакомство дальних родственников состоялось в Швейцарии в 1857 году, когда Александра Андреевна сопровождала Марию Николаевну в ее поездке. Толстая произвела на писателя огромное впечатление, по своему признанию, он чуть не влюбился в нее. Их крепкая дружба длилась многие годы. В письмах Лев Николаевич шутя называл фрейлину «бабушкой». Виделись они не так часто, однако приезды Толстых в столицу подстраивались под график Александры Андреевны. Последняя восхищалась духовной мощью и талантом племянника, а тот в свою очередь видел в тетке мудрого наставника и советника. Они вели обширнейшую переписку, обсуждая в ней всевозможные темы (например, религию, острую тему для Толстого, при этом его тетка была человеком глубоко верующим). Графиня стремилась помочь Льву Николаевичу во всех его благородных начинаниях. Так, она помогала в борьбе с голодом среди крестьян Тульской губернии, занималась проблемой духоборов, в итоге переселенных в Канаду, защищала невинно осужденных перед лицом официального правосудия.
Александра Андреевна была чутким слушателем произведений писателя. Для задумывавшегося им сочинения о декабристах, в итоге вылившегося в «Войну и мир», графиня искала архивные материалы. Некоторые истории из жизни дорогих фрейлине людей входили в романы Толстого (например, военный опыт близкого друга Александры Андреевны В. Перовского). Кроме того, Толстая была незаменимым источником о жизни и нравах монаршего двора и столичного света.
Графиня была частой гостьей в Ясной Поляне, поддерживала хорошие отношения с женой племянника Софьей Андреевной и была крестной младшей дочери Толстых Александры.
Некоторое охлаждение между Александрой Андреевной и писателем произошел после духовного переворота последнего в 1880-х годах. Его отрицание официальной церкви и духовные поиски внушали опасения набожной и воцерковленной графине. Она пыталась вернуть Льва Николаевича в лоно официального православия и боялась мощи его влияния на молодые неокрепшие души. Постепенно родственники переписывались все меньше, чаще Александра Андреевна общалась с женой и детьми Толстого. Однако и писатель, и фрейлина высоко ценили свое былое общение и переписку. Толстая даже подготовила ее к печати. Этот ценный источник увидел свет уже после смерти обоих адресатов – в 1911 году.
Общественный деятель и благотворительница, всю жизнь проведшая при дворе, Александра Толстая умерла от бронхита весной 1904 года. Ей было 86 лет. После отпевания, на котором находилась сама царица и великие князья, она была погребена в Троице-Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне.