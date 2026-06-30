ТОЛСТАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА

Графиня, камер-фрейлина, мемуарист. Родственница и друг Л.Н. Толстого .

Ранние годы. Придворная и общественная жизнь

Отец – граф, военный и предводитель дворянства Андрей Андреевич Толстой, был братом деда Льва Толстого, соответственно, сама Александрин (ее семейное прозвище) была тому двоюродной теткой. Мать – Прасковья Васильевна Барыкова. Толстая имела братьев Илью и Василия и сестер Елизавету и Софью. Все три сестры никогда не были замужем. С середины 1820-х годов семейство обитало в Царском Селе. Здесь детей воспитывала мать и ее кузина Прасковья Степановна. Толстые дружили со многими известными фамилиями, среди них Вяземские, Воейковы, Философовы и др.

Юная Александрин вместе с сестрой Лизой получила звание фрейлины и служила при великой княгине Марии Николаевне , дочери Николая I и герцогини Лейхтенбергской. С середины 1840-х годов Александра занималась воспитанием ее дочери Марии Максимилиановны, будущей принцессы Баденской. Успехи ее на этом поприще были значительными. Толстая оказалась прекрасным педагогом. В 1866 году сама государыня Мария Александровна сделала графиню воспитательницей своей единственной дочери Марии . С ней Александра Андреевна провела 8 лет, пока та не стала замужней дамой. Тогда же за свою работу Толстая получила высшую женскую награду – орден св. Екатерины. Сам император Александр II упомянул женщину в своем завещании, благодаря за труд.

В 1881 году Александра Андреевна стала камер-фрейлиной новой государыни Марии Федоровны . Она поселилась в покоях Малого Эрмитажа и прожила там все последующие годы своей жизни.

Кроме придворной жизни, графиня много времени уделяла благотворительной работе. Она трудилась в Человеколюбивом обществе и Красном Кресте, была учредительницей или членом многих благотворительных обществ. Много времени она посвящала Дому милосердия в столице, занимавшемуся помощью падшим женщинам. Александра Андреевна долгие годы возглавляла его, занималась его расширением.

Графиня также была творчески одаренным человеком. Она прекрасно рисовала и пела, обожала литературу, не только русскую, но также английскую, французскую и немецкую. Александра Андреевна делала литературные переводы и даже сочиняла сама. Она оставила потомкам свои воспоминания, описывавшие жизнь при российском императорском дворе и ставшие ценным источником по истории той эпохи.

Фрейлина дружила или состояла в родстве со многими видными литераторами своего времени. Среди них Василий Жуковский , Федор Тютчев , Петр Чаадаев , Алексей Хомяков , Аполлон Майков . Ее знакомыми были Иван Тургенев , Иван Гончаров , Федор Достоевский . Однако одним из главных ее друзей был двоюродный племянник Лев Толстой.

Дружба с Львом Толстым

Настоящее знакомство дальних родственников состоялось в Швейцарии в 1857 году, когда Александра Андреевна сопровождала Марию Николаевну в ее поездке. Толстая произвела на писателя огромное впечатление, по своему признанию, он чуть не влюбился в нее. Их крепкая дружба длилась многие годы. В письмах Лев Николаевич шутя называл фрейлину «бабушкой». Виделись они не так часто, однако приезды Толстых в столицу подстраивались под график Александры Андреевны. Последняя восхищалась духовной мощью и талантом племянника, а тот в свою очередь видел в тетке мудрого наставника и советника. Они вели обширнейшую переписку, обсуждая в ней всевозможные темы (например, религию, острую тему для Толстого, при этом его тетка была человеком глубоко верующим). Графиня стремилась помочь Льву Николаевичу во всех его благородных начинаниях. Так, она помогала в борьбе с голодом среди крестьян Тульской губернии, занималась проблемой духоборов, в итоге переселенных в Канаду, защищала невинно осужденных перед лицом официального правосудия.

Александра Андреевна была чутким слушателем произведений писателя. Для задумывавшегося им сочинения о декабристах, в итоге вылившегося в «Войну и мир», графиня искала архивные материалы. Некоторые истории из жизни дорогих фрейлине людей входили в романы Толстого (например, военный опыт близкого друга Александры Андреевны В. Перовского). Кроме того, Толстая была незаменимым источником о жизни и нравах монаршего двора и столичного света.

Графиня была частой гостьей в Ясной Поляне, поддерживала хорошие отношения с женой племянника Софьей Андреевной и была крестной младшей дочери Толстых Александры.

Некоторое охлаждение между Александрой Андреевной и писателем произошел после духовного переворота последнего в 1880-х годах. Его отрицание официальной церкви и духовные поиски внушали опасения набожной и воцерковленной графине. Она пыталась вернуть Льва Николаевича в лоно официального православия и боялась мощи его влияния на молодые неокрепшие души. Постепенно родственники переписывались все меньше, чаще Александра Андреевна общалась с женой и детьми Толстого. Однако и писатель, и фрейлина высоко ценили свое былое общение и переписку. Толстая даже подготовила ее к печати. Этот ценный источник увидел свет уже после смерти обоих адресатов – в 1911 году.

Общественный деятель и благотворительница, всю жизнь проведшая при дворе, Александра Толстая умерла от бронхита весной 1904 года. Ей было 86 лет. После отпевания, на котором находилась сама царица и великие князья, она была погребена в Троице-Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне.