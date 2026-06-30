ТОЛЛЬ ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Эдуард Толль родился 2 марта 1858 г. в г. Ревель Эстляндской губернии. По происхождению дворянин.

Обучался в школе в Ревеле. После смерти отца в 1872 г. семья уехала в Дерпт. Здесь Т. обучался на естественно-историческом факультете Дерптского университета, который закончил в 1882 г. Все внимание будущего исследователя было сосредоточено на минералогии, геологии, ботанике, зоологии.

Первая научная экспедиция

Первая экспедиция была в Северную Африку. Был в экспедиции по Средиземному морю, которую возглавил М. Браун. Находясь в Алжире и на Балеарских о-вах, он занимался изучением геологии, флоры и фауны. По окончании поездки Т. возвратился в Дерпт, где защитил кандидатскую диссертацию по зоологии и остался преподавать в университете.

Новый поход

Научная работа Т. не осталась незамеченной. А.А. Бунге пригласил его в состав своей экспедиции к Новосибирским о-вам. В марте – апреле 1885 г. Т., совершив поездку по р. Яне, оказался в Верхоянске. Здесь он произвел сбор коллекций животных и растений, после чего направился в с. Казачье Усть-Янского улуса, а затем через пролив Лаптева – на Новосибирские о-ва. На Котельном о-ве Т. увидел неизвестную землю, приняв ее за легендарную землю Санникова. В итоге, за 1885 – 1886 гг. отряд изучил бассейны р. Яны, Индигирки и Колымы, Новосибирские о-ва и в декабре 1886 г. направился домой. 28 января 1887 г. экспедиция вернулась в Санкт-Петербург.

Деятельность Т. не осталась незамеченной для научной общественности. Он был приглашен на должность хранителя минералогического музея Петербургской Императорской академии наук. Исследователь сосредоточился на обработке геологических материалов, собранного им во время поездки. В 1889 г., приехав на IX Международную географическую конференцию в Вену, Т. познакомился с Ф. Нансеном.

Раскопки мамонта

В 1893 г. Т. встал во главе экспедиции Петербургской Академии наук, которая направлялась на север Якутии для изучения земель между нижним течением р. Лена и Хатанга. За время экспедиции он впервые дал описание плоскогорья между р. Анабар и Попигай, горного кряжа между р. Оленек и Анабар, который назвал в честь В.В. Прончищева. У м. Святой Нос он осуществил раскопки мамонта, что было основной целью экспедиции. По просьбе Ф. Нансена Т. произвел заготовку продовольствия на Восточно-Сибирских островах на случай вынужденной зимовки здесь экспедиции Ф. Нансена.

Последняя экспедиция Э.В. Толля

В 1899 г. Т. снова направился в путь, на этот раз в составе группы С.О. Макарова на "Ермаке". Отряд должен был дойти до Шпицбергена и изучить морские течения в Карском и Восточно-Сибирском морях.

21 июня 1900 г. на «Заре» Т. отбыл из Санкт-Петербурга. Летом 1901 г. отряд занимался изучением Таймыра. 5 июля 1902 г. небольшой отряд во главе с Т. направился в сторону о-ва Беннетта, дойдя до него на байдарах 3 августа. Ввиду тяжелой ледовой обстановки «Заря» так и не сумела добраться до отряда, и в сентябре 1902 г. было принято решение вести корабль в бухту Тикси. Отряд Т. должен был зазимовать на острове.

Поиски отряда Э.В. Толля

В 1903 г. было решено организовать поисковую экспедицию. Отряд возглавил будущий адмирал А.В. Колчак. Экспедиция дошла до острова Беннета, нашла стоянку Т., его дневниковые и другие записи. Из них следовало, что отряд из четырех человек, так и не дождавшись «Зари», принял решение самостоятельно идти на юг в сторону континента, однако дальнейшие следы отряда обнаружены так и не были.

Согласно завещанию дневниковые записи Т. оказались у его вдовы, которая и издала их в 1909 г. в Берлине.

Семья

Супруга – Эммелина Вилькон.