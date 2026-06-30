ТОЛКАЧЁВЫ

Сила Антипович

Основателем династии Толкачевых считается Сила (Силантий) Антипович. Точные даты его жизни неизвестны, ориентировочно речь идет о второй половине XVIII – первой половине XIX в. Был выходцем из торгующих крестьян Вязниковского уезда Владимирской губернии. С 1830-х гг. организовал торговлю в Красноярске, был купцом 3-й гильдии. С 1833 г. записался в купцы 3-й гильдии по Томску. Выкупил одну лавку. С 1839 г. – купец 1-й гильдии по Томску. Семья: дети – Федот, Архип.

Федот Силыч

Точная дата рождения сына Силы Антиповича Федота Силыча неизвестно. Указывается ориентировочно 1793 г. В начале торговой жизни Т. занимался разносной торговлей, т.е. был коробейником. С 1837 г. числился в 3-й гильдии купцов, с 1840 г. – в 1-й купеческой гильдии в Томске и во 2-й гильдии по г. Колывани Томской губернии.

Специализировался на оптовой и розничной торговле отечественными, немецкими и китайскими товарами. Владелец золотых приисков. Общественная жизнь: был старостой Благовещенского собора в Томске; член комитета по постройке Троицкого кафедрального собора первого состава. Потомственный почетный гражданин. Умер 4 июля 1886 г.

Семья: супруга – Федора Ивановна; дети: Афанасий, Алексей, Егор, Александр, Леонид, Ольга, Анастасия.

Архип Силыч

Сын Силы Антиповича Архип Силыч родился в 1798 г. В 1820-е гг. вел торговлю как коробейник в Енисейской губернии. С 1837 г. – купец 2-й гильдии, затем – купец 1-й гильдии в Канске. Вел торговлю в Красноярске как купец 3-й, затем – 2-й гильдии. В начале 1840-х гг. состоялся переезд Т. в Томск. Здесь он записался как купец 1-й гильдии. Одновременно был купцом 1-й гильдии по Колыванску, Нарыму и Канску. В 1849 – 1850 гг. – царскосельский 1-й гильдии купец. С 1849 г. – потомственный почетный гражданин. Занимался золотопромышленностью. Собственник трех золотых приисков. Умер около 1870 г.

Семья: супруга – Ксения Анисимовна; дети: Иван, Иван (второй), Матвей.

Афанасий Федотович

Сын Федота Силыча Афанасий Федотович родился в 1844 г. Прошел обучение в Томской губернской мужской гимназии, затем прослушал курс в Московском университете. Увлекся золотопромышленностью. В 1898 г. организовал вместе с В.Н. Поповым торговый дом «А. Толкачев и В. Попов». Торговали спичками, бумагой, валяной обувью. Гласный Томской городской думы; в 1879 – 1883, 1887 – 1891 гг. был членом городской управы. В 1887 – 1889 гг. был заместителем городского головы. Потомственный почетный гражданин. Умер 3 августа 1915 г.

Семья: супруга – Мария Егоровна. Детей не было.

Иван Архипович

Сын Архипа Силыча Иван Архипович продолжил семейные традиции. Записался в купцы 1-й гильдии в Томске, с 1867 г. – временный купец 2-й гильдии по Красноярску. Собственник лавки в Томске, вел торговлю отечественными и иностранными товарами. Интересовала Т. и золотопромышленность. Возглавлял Томский губернский тюремный комитет. Награжден орденом Св. Станислава 3-й степени (1868). Потомственный почетный гражданин.

Семья: супруга – Мария Федоровна; дети: Надежда.