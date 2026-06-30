ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь, основанный в 1314 г. епископом Ростовским Прохором. Получил название от речки Толги.

XIV-XVII века

В 1314 г. Прохор обрел на ярославских берегах Толгскую икону Божией Матери. На этом месте он отстраивает церковь во имя Введения во храм Богородицы. Тогда же благословляет создание Толгской обители. В нее начинают прибывать люди.

В начале XV в. здесь прошел пожар, из-за чего сгорели сама церковь, кельи, ограда, однако икона осталась нетронутой огнем.

В 1553 г. государь Иван IV совершил паломничество в северные земли, побывав и в Толгском монастыре. Он сделал в него вклад и приказал выстроить собор из камня. Это было осуществлено во второй половине XVI в.

В период Смуты монастырь был разграблен, однако и теперь главная икона не пострадала. В 1612 г. был совершен первый крестный ход с нею в Ярославль.

В 1625 г. был выстроен Крестовоздвиженский собор, в 1652 г. – Никольский.

Монастырский расцвет достиг пика при игумене Гордиане, который довел до конца возведение врат обители в 1681 – 1683 гг. и способствовал постройке Введенского храма на месте маленькой ветхой церкви.

Вероятно тогда же монастырская территория была защищена оградой из камня с девятью башнями.

XVIII-XX века

К началу следующего века относят и создание храма в честь Спаса Нерукотворного. К нему примыкал корпус в два этажа, где с 1757 г. проживали обер-, унтер-офицеры и рядовые, неспособные к службе. В 1793 г. корпус переквалифицировался в лечебницу, от этого сама церковь именовалась больничной. В 1806 г. лечебницу сменило духовное училище, затем семинария, а ту, в свою очередь, уездно-приходское училище.

В 1862 г. в обители побывал святитель Игнатий (Брянчанинов).

В 1928 г. она была закрыта. В 1932 г. в кельях расселились жители города.

В 1987 г. монастырь стал возрождаться. В 1988 г. в нем отмечалось обретение и перенесение мощей святителя Игнатия, которые хранятся в обители и в нынешнее время. В том же году там учреждалась первая в нашей стране за долгие годы женская обитель.