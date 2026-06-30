ТОЛЕДО
Толéдо — город в Испании, столица одноименной провинции в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Современный город расположен по обоим берегам р. Тахо, делится на два района — Асукаика и Санта-Мария-де-Бенкеренсия. Исторический центр Т. находится на холме высотой 516 м на правом берегу.
В древности на территории Т. существовало крупное поселение карпетанов, в 193 до н. э. завоеванное римлянами. На его месте возник город, получивший название Толет (лат. Toletum). От периода римского владычества сохранились археологические свидетельства развитой муниципальной структуры (остатки акведука, терм, цирка, театра и амфитеатра, мостовых). Большинство построек римского времени позднее было разобрано при строительстве укреплений вокруг центра Т.
Во время варварских нашествий V в. Т. захватили аланы (411), которых изгнали отряды вестготов (418). Епископская кафедра в Т. существовала по крайней мере с конца III в., в церковном отношении до 610 она подчинялась епископу-митрополиту Картахены, затем возвысилась до статуса митрополии и превратилась в центр Картахенской провинции. В правление короля Атанагильда Т. стал королевской резиденцией и постепенно оттеснил на второй план другие крупные центры Вестготского королевства (Кордову, Мериду, Севилью), здесь проходили заседания главного коллегиального института церковной и светской власти этого периода — Толедских соборов.
В 711 Т. заняли мусульманские войска под командованием Тарика бен Зийада. До начала VIII в. Т. (араб. Тулайтула) и зависимая от него округа сохраняли значительную самостоятельность по отношению к центральной власти Аль-Андалуса. Попытки подчинить город приводили к крупным восстаниям (797, 811, 829). Подчинение Т. Кордове произошло в правление Абд-ар-Рахмана III ан-Насира, когда город стал центром обширной пограничной области Аль-Андалуса — так называемой Центральной марки. На ее землях после распада халифата и смуты в 1031 сложилась Толедская тайфа.
В 1085 король Альфонсо VI Храбрый овладел Т., и тайфа стала Толедским королевством в составе Леоно-Кастильского королевства. Важной особенностью Т. в XII–XIV вв. была значительная роль мосарабов в местном самоуправлении и многочисленная и экономически активная иудейская община. Мусульманское население оставалось многочисленным, однако не было столь активно. В Алькасаре (укрепленном замке) Т. разместилась одна из королевских резиденций, была восстановлена архиепископская кафедра. В XII–XIII вв. Т. стал одним из центров переводов с арабского языка трактатов по философии, математике, астрологии и астрономии, географии (сложилась так называемая толедская школа переводчиков).
Во время комунерос восстания (1520–1522) Т. был одним из главных центров мятежников. После подавления восстания и частичной амнистии участников король Карл I (см. Карл V Габсбург) сделал Т. резиденцией двора и даровал ему почетный статус имперского города (исп. Ciudad Imperial de Toledo). После переноса столицы в Мадрид (1561) Т. потерял прежнее социальное и политическое значение, оставшись важным церковным центром. В правление Карла III Бурбона начался некоторый экономический подъем в Т., связанный с основанием там королевской оружейной мастерской (исп. Real Fábrica de Armas).
В самом начале Гражданской войны в Испании 21 июля 1936 в Т. вспыхнул антиреспубликанский мятеж: восставшие укрылись в Военной академии, располагавшейся в Алькасаре, и держали оборону против осаждавшей их правительственной армии до 27 сентября, когда в город вошли войска франкистского генерала Х. Э. Варелы и сняли осаду Алькасара. Военные действия сопровождались масштабными разрушениями и репрессиями с обеих сторон.
В историческом центре Т. сохранился ряд памятников архитектуры — церкви, построенные в стиле мудехар (Сан-Роман, Санта-Леокадия), кафедральный собор Санта-Мария (XIII–XV вв.), монастырь Сан-Хуан-де-Лос-Рейес (XV в.), синагоги Санта-Мария-ла-Бланка (XII в.) и Трансито (XIV в.), мечеть Кристо-де-ла-Лус (Х в.), крепостные стены и ворота. Исторический центр Т. объявлен памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО (1986).
Лит.: Historia de Toledo. De la prehistoria al presente / Ed. J. de la Cruz Muñoz. Toledo, 2010. Г. А. Попова.