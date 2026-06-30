ТОЛЕДО

Толéдо — город в Испании, столица одноименной провинции в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Современный город расположен по обоим берегам р. Тахо, делится на два района — Асукаика и Санта-Мария-де-Бенкеренсия. Исторический центр Т. находится на холме высотой 516 м на правом берегу.

В древности на территории Т. существовало крупное поселение карпетанов, в 193 до н. э. завоеванное римлянами. На его месте возник город, получивший название Толет ( лат . Toletum). От периода римского владычества сохранились археологические свидетельства развитой муниципальной структуры (остатки акведука, терм, цирка, театра и амфитеатра, мостовых). Большинство построек римского времени позднее было разобрано при строительстве укреплений вокруг центра Т.

Во время варварских нашествий V в. Т. захватили аланы (411), которых изгнали отряды вестготов (418). Епископская кафедра в Т. существовала по крайней мере с конца III в., в церковном отношении до 610 она подчинялась епископу-митрополиту Картахены, затем возвысилась до статуса митрополии и превратилась в центр Картахенской провинции. В правление короля Атанагильда Т. стал королевской резиденцией и постепенно оттеснил на второй план другие крупные центры Вестготского королевства ( Кордову , Мериду, Севилью), здесь проходили заседания главного коллегиального института церковной и светской власти этого периода — Толедских соборов .

В 711 Т. заняли мусульманские вой­ска под командованием Тарика бен Зийада. До начала VIII в. Т. ( араб. Тулайтула) и зависимая от него округа сохраняли значительную самостоятельность по отношению к центральной власти Аль-Андалуса . Попытки подчинить город приводили к крупным восстаниям (797, 811, 829). Подчинение Т. Кордове произошло в правление Абд-ар-Рахмана III ан-Насира , когда город стал центром обширной пограничной области Аль-Андалуса — так называемой Центральной марки. На ее землях после распада халифата и смуты в 1031 сложилась Толедская тайфа.

В 1085 король Альфонсо VI Храбрый овладел Т., и тайфа стала Толедским королевством в составе Леоно-Кастильского королевства . Важной особенностью Т. в XII–XIV вв. была значительная роль мосарабов в местном самоуправлении и многочисленная и экономически активная иудейская община. Мусульманское население оставалось многочисленным, однако не было столь активно. В Алькасаре (укрепленном замке) Т. разместилась одна из королевских резиденций, была восстановлена архиепископская кафедра. В XII–XIII вв. Т. стал одним из центров переводов с арабского языка трактатов по философии, математике, астрологии и астрономии, географии (сложилась так называемая толедская школа переводчиков).

Во время комунерос восстания (1520–1522) Т. был одним из главных центров мятежников. После подавления восстания и частичной амнистии участников король Карл I (см. Карл V Габсбург ) сделал Т. резиденцией двора и даровал ему почетный статус имперского города ( исп . Ciudad Imperial de Toledo). После переноса столицы в Мадрид (1561) Т. потерял прежнее социальное и политическое значение, оставшись важным церковным центром. В правление Карла III Бурбона начался некоторый экономический подъем в Т., связанный с основанием там королевской оружейной мастерской ( исп . Real Fábrica de Armas).

В самом начале Гражданской вой­ны в Испании 21 июля 1936 в Т. вспыхнул антиреспубликанский мятеж: восставшие укрылись в Военной академии, располагавшейся в Алькасаре, и держали оборону против осаждавшей их правительственной армии до 27 сентября, когда в город вошли вой­ска франкистского генерала Х. Э. Варелы и сняли осаду Алькасара. Военные действия сопровождались масштабными разрушениями и репрессиями с обеих сторон.

В историческом центре Т. сохранился ряд памятников архитектуры — церкви, построенные в стиле мудехар (Сан-Роман, Санта-Леокадия), кафедральный собор Санта-Мария (XIII–XV вв.), монастырь Сан-Хуан-де-Лос-Рейес (XV в.), синагоги Санта-Мария-ла-Бланка (XII в.) и Трансито (XIV в.), мечеть Кристо-де-ла-Лус (Х в.), крепостные стены и ворота. Исторический центр Т. объявлен памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО (1986).

Лит .: Historia de Toledo. De la prehistoria al presente / Ed. J. de la Cruz Muñoz. Toledo, 2010. Г. А. Попова .