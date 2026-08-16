ТОЛБУХИН Федор Иванович

Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1944), Герой Советского союза (1965).

Родился в деревне Андроники (ныне Толбухинского района Ярославской области). Смог получить весьма солидное образование: окончил торговую школу и коммерческое училище. Участник 1-й мировой войны. В 1915 г. окончил школу прапорщиков, командовал ротой на Северо-Западном фронте, в 1916 г. в чине штабс-капитана — батальоном; находился в войсках, осуществлявших знаменитый «Брусиловский прорыв». Затем был переведен на штабную работу. В августе 1918 г. вступил в Красную Армию. Некоторое время был руководителем комиссариатов, потом — на штабной службе, прошел путь от младшего помощника начальника штаба дивизии по оперативной работе до начальника штаба корпуса. В 1934 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1937 г. принял дивизию. В июне 1938 г. назначен начальником штаба Закавказского военного округа, где накануне войны проделал большую организационную работу по формированию, отмобилизованию частей и соединений. В июне 1941 г.— генерал-майор. В начале войны в связи с преобразованием округа Ф. И. Толбухин стал начальником штаба Закавказского, затем Кавказского фронта. Принимал непосредственное участие в планировании и подготовке в декабре 1941-январе 1942 гг. крупнейшей десантной операции с целью овладения Керченским полуостровом и создания условий для освобождения Крыма. В конце января 1942 г. Ф. И. Толбухин — начальник штаба Крымского фронта. Однако некомпетентное вмешательство в его действия представителя Ставки Верховного Главнокомандующего Л. З. Мехлиса не позволило Толбухину успешно управлять войсками. После конфликта с Мехлисом он в марте 1942 г. был отстранен от должности и переведен заместителем командующего Сталинградским военным округом. Летом 1942 г., когда в связи с резким обострением стратегической обстановки на южном направлении был создан Сталинградский фронт, Толбухин был назначен командующим 57-й армией. В противоборстве с мощной 4-й танковой армией вермахта войскам под его командованием удалось довольно успешно выполнить задачу: удержать основные оборонительные рубежи и сорвать замыслы противника овладеть Сталинградом с юга. С началом общего контрнаступления против 6-й армии Паулюса 57-я армия выполняла задачи по окружению, расчленению и уничтожению группировки противника. С февраля 1943 г. Толбухин командовал 68-й армией. В марте 1943 г. был назначен командующим Южным фронтом, провел ряд удачных наступательных операций: Миусскую, Донбасскую, сложнейшую Мелитопольскую. В дальнейшем командовал 4-м Украинским, затем 3-м Украинским фронтами, осуществил Никопольско-Криворожскую, Крымскую, Березнегатово-Снегиревскую, Одесскую, Яссо-Кишиневскую, Белградскую, Будапештскую, Балатонскую и Венскую операции. Войска Ф. И. Толбухина освобождали Донбасс, южные районы Украины, Крым, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. С сентября 1944 г. стал председателем Союзной Контрольной комиссии в Болгарии. Маршал А. М. Василевский отмечал, что в годы войны особенно ярко проявились такие качества Толбухина, как безупречное выполнение служебного долга, личное мужество, полководческий талант и душевное отношение к подчиненным. Ему были свойственны скромность и доброта, степенность, солидность, трудолюбие. После войны — главнокомандующий Южной группой войск (июль 1945-январь 1947 гг.), командующий войсками Закавказского военного округа.