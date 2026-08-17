ТОКУГАВА, ИЭМИЦУ

Токугáва, Иэмицу (12.08.1604, замок Эдо — 08.06.1651, Эдо) — японский государственный деятель, 3-й сёгун (1623–1651) из династии Токугава , при котором завершилось формирование политико-административной системы сёгуната Токугава.

2-й сын Токугава Хидэтада, наследника Токугава Иэясу и впоследствии 2-го сёгуна (1605–1623). Хотя Хидэтада хотел видеть своим преемником младшего сына Таданага, Токугава Иэясу настоял на кандидатуре Т. И., за что тот до конца жизни оставался благодарен деду и всячески возвеличивал его, в частности построив знаменитую усыпальницу Иэясу в Никко.

Занял пост сёгуна в 1623 после ухода отца на покой, однако вплоть до смерти последнего в 1632 осуществлялось совместное правление. При Т. И. сложилась структура административного аппарата бакуфу при ведущей роли совета старейшин (родзю) из числа наследственных вассалов дома Токугава, с разделением полномочий по территориальному принципу между тремя крупными ведомствами — по управлению землями бакуфу, по делам храмов, по управлению столицей Эдо, а также институтом наместников в отдаленных владениях.

Были окончательно урегулированы взаимоотношения между бакуфу и княжествами: утвердилась практика попеременного несения службы князь­ями в столице и в своих владениях; установился обычай направления инспекций во владения князей в начале правления каждого нового сёгуна; впервые в масштабах страны было инициировано создание географических карт всех провинций для последующего составления карты страны.

В правление Т. И. сложилась система международных отношений бакуфу. В 1624 были разорваны отношения с Испанией. После подавления восстания в Симабара 1637–1638 издан указ о запрете прибытия португальских судов и предприняты окончательные меры по искоренению христианства. Внешняя торговля была отдана в руки китайских и голландских купцов, однако им было предписано приезжать только в порт Нагасаки, находившийся под контролем бакуфу, в то время как внутренний рынок остался полностью в руках японских торговцев, лишенных возможности покидать страну. После прихода к власти в Китае маньчжуров в 1644 был окончательно выстроен японоцентричный миропорядок, основанный на приеме регулярных посольств из Кореи и с ­о-вов Рюкю. Торговля с ними была отдана в руки княжеств Цусима и Сацума соответственно, также княжеством Мацумаэ велась торговля с айнами, не имевшими государства.

Лит. : Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугава. М., 2010; Прасол А. Ф. Сёгуны Токугава: династия в лицах. М., 2018. В. В. Щепкин .