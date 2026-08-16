ТОКУГАВА, ЁСИМУНЭ

Токугáва, Ёсимунэ (27.11.1684, Вакаяма, пров. Кии — 12.07.1751, Эдо) — японский государственный деятель, 8-й сёгун (1716–1745) из династии Токугава и один из ее наиболее видных представителей, известный проведением реформ годов Кёхо (1716–1736).

Родился в княжестве Кии (Вакаяма), был 4-м сыном Токугава Мицусада (1627–1705), второго главы дома Кии, одного из «трех знатных домов» (боковых домов Токугава). В 1697 получил от сёгуна Цунаёси (1680–1709) во владение княжество Кадзурано в провинции Этиго. Однако в 1705 один за другим умерли его отец и старшие братья — 3-й и 4-й главы княжества Кии Цунанори и Ёримото, и Т. Ё. становится 5-м главой княжества. На этом посту он провел ряд реформ: упростил систему управления, сократил чиновничий штат, добивался от подчиненных экономии и бережливости, показывая личный пример, а от подданных — улучшения дисциплины и нравов.

В 1716 после смерти малолетнего 7-го сёгуна Иэцугу (1712–1716) Т. Ё. был выбран на пост сёгуна как глава бокового дома Кии. Вместе с ним из Вакаяма в Эдо (ныне Токио ) переехало около 150 вассалов, на которых он опирался в контроле над бюрократическим аппаратом. Улучшив систему управления, Т. Ё. приступил к реализации широкомасштабных реформ, впоследствии названных по девизу годов правления Кёхо.

Были предприняты шаги по укреплению финансового положения бакуфу : на несколько лет даймё были обложены дополнительным налогом в обмен на сокращение срока службы в столице, изданы указы об экономии и запрете роскоши, увеличены площади посева риса, ограничено производство сакэ, стали осуществляться регулярные переписи населения. Была проведена финансовая реформа, благодаря которой стабилизированы цены на товары, а в Осаке была открыта рисовая биржа.

В правление Т. Ё. население Эдо достигло 1 млн человек, что стимулировало проведение мероприятий по улучшению качества городской жизни: предприняты противопожарные меры, урегулирована деятельность «веселых кварталов» и издательств, открыта лечебница для горожан, при которой организован аптекарский огород, налажена обратная связь с жителями через ящик приема жалоб.

В 1720 был снят запрет на ввоз в Японию иностранных книг, за исключением христианских, а при бакуфу организовано изучение голландского языка и перевод книг на японский. Это дало начало проникновению европейских естественнонаучных знаний в Японию, позже получивших название «голландских наук» (рангаку).

В 1745 передал пост сёгуна сыну Иэсигэ, приняв титул отрекшегося сёгуна (огосё), но сохранил в руках полноту власти до своей смерти в 1751.

Лит. : Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугава. М., 2010; Прасол А. Ф. Сёгуны Токугава: династия в лицах. М., 2018. В. В. Щепкин.