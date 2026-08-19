ТОКУГАВА

Токугáва — военный род в Японии XVI–XIX вв., а также третья династия сёгунов (1603–1867) — военных правителей страны. Основатель дома Т. и одноименной династии Токугава Иэясу изначально принадлежал к роду Мацудайра, однако после объединения под своей властью провинции Микава в 1566 сменил фамилию на Т., закрепив ее за своими потомками и отделив их от других ветвей рода Мацудайра. Считается, что Иэясу взял эту фамилию, чтобы иметь легальные основания для получения формальной должности правителя провинции Микава и 5-го придворного ранга от императорского двора. Фамилия Т. также восходила к роду Сэйва-Минамото, за потомками которого с XII в. закрепился титул сёгуна, что позволило и Иэясу впоследствии претендовать на него.

Завершив объединение Японии и основав военное правительство в Эдо (ныне Токио ), Иэясу принял в 1603 титул сёгуна и положил начало третьей сёгунской династии. В 1605 уступил титул старшему сыну Хидэтада (1605–1623) и сделал наследником внука Токугава Иэмицу (1623–1651). Предвидя возможное прерывание линии прямого наследования, Иэясу закрепил фамилию Т. кроме основной линии (главного дома) за тремя домами (так называемые госанкэ — «три знатных дома»), возглавляемыми его младшими сыновь­ями: Ёсинао (дом Овари), Ёринобу (дом Кии) и Ёрифуса (дом Мито) — из их числа должен был избираться сёгун в случае пресечения основной линии.

Прямая линия наследования от отца к сыну пресеклась на четвертом сёгуне Иэцуна (1651–1680), не имевшем сыновей. Пятым сёгуном стал его младший брат Цунаёси (1680–1709), шестым — их общий племянник Иэнобу (1709–1712), седьмым — сын шестого Иэцугу (1712–1716), умерший в малолетнем возрасте.

Восьмой сёгун Токугава Ёсимунэ (1716–1745) стал первым представителем боковой ветви — дома Кии. Чтобы закрепить линию наследования за своими потомками, Ёсимунэ основал три новых дома с фамилией Токугава — Таясу, Хитоцубаси и Симидзу (так называемые госанкё — «три знатные фамилии»), возглавляемые его двумя сыновьями и младшим внуком. Титул сёгуна унаследовали его старший сын Иэсигэ (1745–1760) и старший внук Иэхару (1760–1786), чей старший сын Иэмото погиб в возрасте 16 лет, из-за чего линия снова прервалась.

11-м сёгуном стал Иэнари (1787–1837), представитель бокового дома Хитоцубаси, 12-м — его сын Иэёси (1837–1853), 13-м — сын 12-го Иэсада (1853–1858), который был бездетным. 14-м сёгуном стал Иэмоти (1858–1866), представитель боковой ветви Кии, также бездетный, а 15-м и последним — Ёсинобу (1866–1867), глава боковой ветви Хитоцубаси. Ёсинобу в ходе Мэйдзи исин отказался от титула сёгуна, вернул всю полноту власти императору, а позже был лишен фамильных земельных владений, помещен под домашний арест и передал главенство в доме своему сыну Иэсато (годы жизни 1863–1940).

В период Мэйдзи (1868–1912) основной и боковые дома Т. вошли в число новой аристократии, получив достоинство князей (главный дом), маркизов (дома госанкэ) или графов (дома госанкё). Представители фамилии Т. продолжили участие в политической и общественной жизни Японии.

Лит.: Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугава. М., 2010; Прасол А. Ф. Сёгуны Токугава: династия в лицах. М., 2018. В. В. Щепкин.