ТОКМАКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Библиограф, историограф, москвовед, краевед.

Происхождение и служба.

Из дворян. В 1872 г. окончил в Москве «учебное заведение второго разряда Э.В. Беркова». С 1874 г. – помощник библиотекаря (сверх штата) Московского главного архива Министерства иностранных дел (МГАМИД), с 1877 – делопроизводитель и библиотекарь, затем возглавлял библиотеку до 1900. С 1902 г. – в отставке. Состоял членом многих комитетов, обществ, комиссий, участвовал в подготовке и проведении ряда съездов Императорского Московского Археологического Общества. Занимался составлением историко-статистических описаний городов, сёл, монастырей, церквей. Все его работы носят историко-статистический, археологический или библиографический характер. Благодаря ему до нас дошли очень многие интересные факты прошлого из истории различных населённых пунктов России, в том числе и Москвы.

Труды, каталоги и др.

Печатался с 1875. Автор более 200 изданий, тематика которых разнообразна. Известность Токмакову принесла публикация тематических каталогов библиотеки МГАМИД (1879—1881). Среди них – два каталога мат-лов обширного Московского отделения, созданного в 1874. Первый содержит список рукописей, относящихся к истории Москвы и Московской губернии (описаны 112 рукописей, планов, рисунков, акварелей), второй – книг аналогичной тематики и состоит из трех разделов, включающих изд. на рус. яз. (272 наименования), иностр. языках, а также планы городов, геогр. карты, виды замечательных местностей и зданий Московской губернии в различные эпохи их существования.

Вскоре Токмаков выпустил «Указатель материалов для изучения истории, археологии, этнографии и статистики Москвы с ее достопримечательностями…» (в 8 вып; М., 1880), который содержит почти 450 страниц библиографической информации о Москве. Включил в него сведения из каталогов рукописных и печатных книг различных архивов и библиотек России. В результате составилась полная библиография о Москве от начала книгопечатания до 1880, включающая также извлечения из летописей и др. источников.

Отдельно Токмаков собрал сведения о женских (Алексеевский, Зачатьевский, Ивановский, Рождественский, Страстной, Никитский, Новодевичий) и мужских (Покровский миссионерский, Симонов, Сретенский) монастырях Москвы, выпустил эти материалы отдельным изданием в виде ист. и археол. описаний.

Со второй половины 1880-х публикации о достопримечательностях Москвы и ее окрестностей занимают все более значительное место среди трудов Т. В них он помещал исторические материалы, хранившиеся в московских архивах и библиотеках, которые не были еще изданы и разработаны. С января 1889 г. Токмаков стал издавать серию трудов, посвящённых достопамятностям Москвы и Московской губернии. Первая серия — «Сборники материалов для VIII Археологического съезда в Москве» — состоял из 9 выпусков (I—IV напечатаны в 1889, V—IX — в 1890; первые восемь — в Москве, последний — в Пскове).

Ещё одна серия трудов Токмакова — «Старая и новая Москва», которая выходила в течение 6 лет: 1890—1895 годы (29 выпусков). Как правило, они имели единое оформление, но название серии указывалось редко. Брошюры серии — в основном краткие историко-археологические и статистические очерки или описания православных храмов Москвы и Подмосковья.

В 1895 г. был опубликован «Список главных начальников Москвы со времени перенесения царского пребывания в С.-Петербург. 1710—1895.» — от князя Фёдора Юрьевича Ромодановского до великого князя Сергея Александровича. В 1896 г. — «Историческое описание всех коронаций российских царей, императоров и императриц». Несколько исследований было посвящено подмосковным городам и сёлам.

После 1906 г. книги Т. издавались редко. В вышедшем анонимно «Спутнике по Московско-Виндавской железной дороге» (М., 1909) он опубликовал большой очерк «Села Архангельское и Ильинское». Его труды оставили заметный след в отечественной библиографии, историографии и краеведении, многие прочно вошли в науч. обращение. В них своевременно была зафиксирована архив. и живая информация. Некоторые приобрели значение исторических документов, т. к. содержат тексты, оригиналы которых утрачены. Иногда книги Токмакова являются единственным источниками информации о селе, усадьбе, храме, событии и помогают исследователям восстанавливать прошлое.