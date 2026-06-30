ТОКИО

Тóкио ( яп. «Восточная столица»; до 1869 — Эдо) — столица и крупнейший город Японии, важнейший политический, экономический и культурный центр страны. С точки зрения административно-территориального деления является не городом, а столичной префектурой (то), в состав которой входят 26 городских и несколько сельских муниципалитетов, а также 23 специальных района, образующих историческое ядро города. Численность населения префектуры — 14 млн человек (2023), только 23 районов — 9,7 млн человек (2023). Вместе с городами Иокогама , Кавасаки, Сайтама и другими образует столичную агломерацию с общим населением до 38 млн человек, что делает ее крупнейшей в мире.

Расположен на юго-востоке о. Хонсю, в южной части равнины Канто, на берегу Токийского залива Тихого океана у места впадения в него р. Тама, Сумида, Аракава и Эдогава. Административно в состав Т. также входят архипелаги Идзу и Огасавара, расположенные южнее Токийского залива.

Постоянные поселения на территории будущего Т. существовали по крайней мере с X в. Название Эдо, под которым город существовал в XV–XIX вв., впервые упоминается в «Адзума кагами» (около 1300). Замок Эдо был основан в 1456–1457 Ота Докан (1432–1486), полководцем и вассалом дома Уэсуги, наместником провинции Мусаси (ныне префектуры Токио и Сайтама). Но историю города принято отсчитывать с 1590, когда в результате победы над домом Ходзё пять провинций региона Канто достались будущему сёгуну Токугава Иэясу , который сделал замок Эдо центром новых владений.

С 1603 расширенный и перестроенный замок Эдо стал резиденцией сёгунов Токугава и возглавляемого ими военного правительства бакуфу , благодаря чему призамковый город постепенно превратился в главный экономический и культурный центр страны в эпоху Токугава (1603–1867). Росту и развитию города способствовала система регулярного несения службы князьями- даймё и необходимость содержания ими усадеб и штата вассалов в столице, а также политика бакуфу по поощрению переселения ремесленников из Киото и Осака . В то же время город страдал от частых пожаров (крупнейшие в 1657, 1772, 1804) и неоднократно перестраивался. К началу XVIII в. население Эдо превысило 1 млн человек, что делало его крупнейшим на тот момент городом мира. Ко 2-й половине XVIII в. окончательно перенял функции культурной столицы от региона Камигата (Киото, Осака и окрестности). В 1-й половине XIX в. — центр расцвета так называемой городской культуры Касэй (театры кабуки и ёсэ, поэзия сэнрю, издание юмористической и популярной исторической литературы, гравюр укиё-э и др.).

В ходе Мэйдзи исин в 1868 замок Эдо был передан проимператорским вой­скам, в 1869 стал резиденцией императора Муцухито , а город переименован в Т. С этого времени Т. — центр индустриализации и вестернизации Японии. В 1872 соединен железной дорогой с Иокогамой, в 1874 — с Киото и Осакой, в 1903 открылась первая линия электрического трамвая. В 1872 основан Токийский национальный музей, в 1877 — Токийский университет, в 1878 — Токийская фондовая биржа.

Город серьезно пострадал в результате Великого землетрясения Канто 1 сентября 1923, что, однако, позволило ускорить развитие городских территорий и дало толчок многоэтажному строительству. В 1927 открыт метрополитен, в 1931 — аэропорт Ханэда. Т. снова был почти полностью уничтожен в ходе бомбардировок авиацией США весной 1945, однако в целом восстановлен к началу 1960-х благодаря быстрому экономическому росту после Второй мировой вой­ны.

В 1964 соединен линией скоростных поездов синкансэн с Киото и Осакой. В том же году — столица XVIII летних Олимпийских игр. К 1965 с населением 15 млн человек вновь стал крупнейшим городом мира. В 1978 открыт Международный аэропорт Нарита (на территории префектуры Тиба). В 2021 принял XXXII летние Олимпийские игры.

Т. является важнейшим экономическим регионом страны с развитым вторичным (машиностроение и легкая промышленность) и третичным секторами (штаб-квартиры крупнейших мировых банков, страховых компаний, финансовых организаций, СМИ), а также крупнейшим центром образования, культуры, туризма.

Лит. : Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугава. М., 2010; Прасол А. Ф. От Эдо до Токио и обратно: культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава. М., 2012. В. В. Щепкин.