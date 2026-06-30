ТОКАРЕВА Евгения Сергеевна

Родилась в 1953 г. Окончила МГУ в 1978 г.

Кандидатская диссертация : Итальянское католическое движение в условиях фашистской диктатуры. 1926-1943 гг. (Москва, ИВИ РАН, 1989).

Докторская диссертация : Церковь и фашистский режим: феномен Италии. 1922-1943 гг. (Москва, ИВИ РАН, 2002).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : Новая и новейшая история, история Италии, история религии и Церкви, история межд. Отношений.

Сочинения: Парламентский опыт Народной партии // Из истории европейского парламентаризма: Италия. М., 1997;

Отношения СССР и Ватикана в годы Второй мировой войны // Россия и Италия. М., 1998;

Католическая церковь, тоталитарные режимы в Европе в 20 – 40-е гг. и возрождение демократии// Религии мира. М., 2000;

Материалы конференции “Религия и церковь на пороге ХХI века”; Catholic Hierarchy in Russia in the 1920s and 1930s. New Archival Evidence // Kirchliche Zeitgeschichte. 1/2001;

Роль католицизма в ХХ веке // Мир в ХХ веке. М., 2001 (в соавт.);

Ватикан в советской политике и пропаганде в годы Второй мировой войны // Иоанн XXIII и современный мир. М., 2002.

Le relazioni tra l’URSS e il Vaticano: dalle trattative alla rottura (1922-1929) // Santa Sede e Russia da Leone XIII a Pio XI. Citta del Vaticano, 2002.

Проблемы статуса католической иерархии в переговорах СССР и Святого Престола в 1920-е гг. (на основе новых архивных документов) // Россия и Ватикан в конце XIX – начале ХХ века. М., 2005. Вып. 2 и др. Статьи для энциклопедий: ХХ век: Энциклопедия. Т. 1. М., 2001; Т. 2. М., 2002;

Электронная энциклопедия “Кирилла и Мефодия”; Православная энциклопедия. М., 1999-2005;

Российская Католическая Энциклопедия. Т. 1. М., 2002; Т. 2. М., 2003.

«Религиозное образование в России и Европе в конце XVIII – начале XIX в.» (Под ред. Е. Токаревой, М. Инглота. СПб.: Издательство РХГА, 2009, - 314 с.

«Религиозное образование в России и Европе в XVI в.» (Под ред. Е. Токаревой, М. Инглота. СПб.: Издательство РХГА, 2010, -184 с.

«Религиозное образование в России и Европе в XVII в. Под ред. Е. Токаревой, М. Инглота. СПб.: Издательство РХГА, 2011. – 320 с.