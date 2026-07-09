ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в интеллигентной семье. В 1918 г. окончил классическую гимназию в родном городе с золотой медалью. Поступил на Историко-филологический факультет Московского университета , но из-за Гражданской войны оставил учебу и вернулся на родину для преподавания истории и языков в сельских школах. В 1922 – 1925 гг. учился в МГУ на факультете общественных наук (ФОН), продолжил учебу в аспирантуре. В 1924-1926 гг. работал библиографом в библиотеке Губполитпросвета, а также в Центральном музее народоведения, созданного в 1924 г., в котором в 1931 г. стал заведующим отделом Северной Азии. В 1929-1931 гг. был сотрудником секции социологии Института истории Коммунистической академии. В 1935 г. в качестве признания его научных заслуг, ему было присвоена ученая степень кандидата исторических наук. В 1936 г. был уволен из Музея народоведения за «контрреволюционный» доклад о троцкисто-зиновьевском центре. Несколько лет проработал в Антирелигиозном музее. С 1939 г. зачислен на кафедру этнографии Исторического факультета МГУ. 7 июля 1940 г. защитил докторскую диссертацию «Общественный строй якутов в XVII – XVIII вв.» (по материалам якутской экспедиции еще 1934 г.). Ушел добровольцем на фронт, но был отправлен в Абакан, где занял пост заведующего кафедры. В 1943 г. был приглашен С.П. Толстовым для работы в московской группе Института этнографии АН СССР. Заведовал сектором народов Америки, Австралии и Океании, затем сектором восточных славян, а затем народов Зарубежной Европы. В это же время началась его преподавательская работа на кафедре этнографии Исторического факультета МГУ. Этот период был крайне важным в становлении преподавания этнографии. В 1956 – 1973 гг. заведовал кафедрой этнографии, читал общие курсы по «Истории первобытного общества и основам этнографии», «История религий». Под его руководством на кафедре появляется ряд учебников и учебных пособий, имевших фундаментальную основу. Первым учебником стал труд Токарева «Этнография народов СССР: исторические основы быта и культуры» (1958 г.). Через 10 лет вышло пособие «Основы этнографии», ставшее результатом коллективных усилий членов кафедры. Токарев принимал активное участие в подготовке тома «Народы Австралии и Океании» (в серии «Народы мира»), член редколлегии серии «Сказки и мифы народов Востока», писал статьи в двух томную энциклопедию «Мифы народов мира». Свободна владел почти всеми основными европейскими языками, что позволяло ему читать лекции в европейских университетах и участвовать в международных конференциях. Уже посмертно, в 1987 г. ученый был удостоен Государственной премии СССР.