ТОХАРЫ

Тохáры — 1. Название части группы восточноираноязычных племен, вторгшихся в Согдиану и Бактрию с северо-востока в 3-й четверти II в. до н. э. В китайских источниках как участники этого вторжения указаны юэчжи (великие юэчжи) и вытесняемые ими сэ (саки). Согдиану и Бактрию , согласно им, заняли именно юэчжи. В античных источниках ( Страбон , Помпей Трог) участниками того же расселения названы асианы (соотнесение с усунями китайских источников спорно), Т. и сакараваки (группа саков); сообщение Помпея Трога, что после этого асианы добились власти над Т., относится к неизвестному точно месту и времени. В « Махабхарате » в легендарном контексте фигурируют как пришельцы с северо-запада тукхары и шаки (саки). Основная территория Бактрии в I — начале II тысячелетия н. э. носила название страны Т. ( иран. Тохаристан, кит. Тухоло=Тохар, инд. Тукхара). По-видимому, Т. — название юэчжей китайских источников или их основной, южной части, занявшей Бактрию. К этой части принадлежали кушаны. Исконным языком Т.-юэчжей был, видимо, восточноиранский диалект, родственный хотано-сакским, в Бактрии они перешли на бактрийский язык. Потомки бактрийских Т. в I тысячелетии н. э. растворились в местном населении, перейдя в итоге на персидский язык.

2. Распространенное, но ошибочно данное название этнической общности «тохарских» языков, которые именовались в их собственной терминологии языками арси («тохарский А», «восточнотохарский») и кучан («тохарский Б», «западнотохарский») и известны по памятникам VI–VIII вв. н. э. на территории Вост. Туркестана. Ошибка вызвана тем, что индийская традиция начала нашей эры распространила название Т. (см. выше) на эти языки и их носителей. В науке последние именуются также псевдо-Т. Их «тохарский» праязык — архаичное ответвление индоевропейских языков — выделился около III тысячелетия до н. э., распался на арси и кучан в середине — второй половине I тысячелетия до н. э. Псевдо-Т. были европеоидами. О времени и маршруте их переселения в Вост. Туркестан ведется дискуссия. Возможно, им принадлежат таримские мумии начала II тысячелетия до н. э. (индоевропейская атрибуция которых установлена надежно). В начале нашей эры псевдо-Т. приняли буддизм. К концу I тысячелетия н. э. ассимилированы уйгурами.

Лит .: Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государства и народы Евразийских степей. СПб., 2009. А. А. Немировский .