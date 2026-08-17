ТОГО, СИГЭНОРИ

Тóго, Сигэнори (10.12.1882, Наэсирогава, ныне г. Хиоки, преф. Кагосима — 23.07.1950, Токио) — японский дипломат и государственный деятель. Из состоятельной семьи этнических корейцев. По окончании Токийского университета (1908) преподавал немецкий язык. В 1912 принят в Министерство иностранных дел. Служил в Германии и США. Посол в Германии (1937–1938) и СССР (1938–1940), способствовал нормализации советско-японских отношений после конфликта на р. Халхин-Гол. На посту министра иностранных дел в кабинете Х. Тодзио (18 октября 1941 — 1 сентября 1942; по совместительству министр колоний (18 октября — 2 декабря 1941)) пытался противостоять нападению на США и Великобританию, затем выступал за скорейшее окончание вой­ны. Член Палаты представителей (1942–1945). В качестве министра иностранных дел и министра Великой Восточной Азии в кабинете К. Судзуки (9 апреля — 17 августа 1945) прилагал усилия к выходу Японии из вой­ны. В апреле 1946 арестован и предан суду Международного военного трибунала для Дальнего Востока как «военный преступник категории А» (высшей); в 1948 приговорен к 20 годам тюрьмы; умер в заключении.

Соч .: Дзидай-но итимэн (Одна сторона эпохи). Токио, 1952 (на яп. яз.; пер.: Воспоминания японского дипломата. М., 1996).

Лит. : Славинский Б. Н. СССР и Япония — на пути к вой­не: дипломатическая история, 1937–1945 гг. М., 1999; Того К. Софу. Того Сигэнори-но сёгай. (Дед. Жизнь Того Сигэнори). Токио, 2003 (на яп. яз.); Молодяков В. Э. Россия и Япония в поисках согласия. 1905–1945. Геополитика. Дипломатия. Люди и идеи. М., 2012. В. Э. Молодяков.