ТОГО ГЕРМАНСКОЕ

Тóго гермáнское — протекторат Германский империи в Зап. Африке с 1885 по 1914. Первые германские миссионеры и торговцы появились на территории Т. в середине XIX в. В июле 1884 Густав Нахтигаль подписал с вождем Млапой III договор о защите и провозгласил «Тоголенд» немецким протекторатом. В 1885 протекторат был официально признан. Окончательно границы Т. г. были определены в результате договоров с Францией и Великобританией в 1897 и 1899. Власть и контроль в Т. г. осуществляли немецкие вооруженные силы и африканская полиция, состоящая в основном из солдат хауса из других частей Зап. Африки. Колониальные администраторы насаждали выращивание африканцами экспортных культур: копры, какао, кофе и хлопка. Для вывоза продукции к 1914 было построено почти 1000 км дорог. Основана агротехнологическая школа, куда приглашали в качестве учителей афроамериканцев. С началом Первой мировой вой­ны 1914–1918 протекторат был оккупирован Великобританией и Францией.

Лит .: Токарева З. И. Тоголезская Республика: справочник. М., 1997. А. В. Воеводский.