ТОГО

Тóго (Тоголезская Республика) — государство в Зап. Африке, граничащее с Ганой на западе, Бенином на востоке и Буркина-Фасо на севере. Столица — Ломе . Площадь — 56 785 кв. км. Численность населения — 8,494 млн человек (2022). В Т. проживают около 40 этнических групп, крупнейшие из них — эве, аджа, кабье, тем, чамба и др. 42 % населения исповедают христианство (большинство католики, но есть и протестанты), 20 % — ислам суннитского толка, 33 % практикуют традиционные африканские верования.

Президентская республика. Президент избирается на 5 лет и может занимать этот пост не более двух сроков подряд (согласно поправкам к Конституции, принятым в 2019). Законодательная власть принадлежит одновременно президенту и однопалатному парламенту — Национальному собранию (91 членов). Президент может распускать парламент. Срок полномочий депутатов — 5 лет. Национальное собрание избирается по партийным спискам по пропорциональной системе.

Исполнительная власть осуществляется президентом, он же назначает премьер-министра, а также является главнокомандующим вооруженными силами.

Доколониальная и колониальная история. Т. расположено в Зап. Африке, где сохранились многочисленные археологические памятники, свидетельствующие о долгой истории заселения этой территории. Современное население сложилось в результате миграции эве и других народов с территории современного Бенина в результате экспансии йоруба.

Во 2-й половине XV в. западноафриканское побережье начали исследовать португальцы. Их опорными базами стали два форта по обе стороны от Т. — Элмина (ныне Гана) и Вида (ныне Бенин). Порабощение африканцев и их транспортировка через Атлантику во время трансатлантической работорговли с 1500-х по 1860-е годы нанесли большой урон народам Т.

В 1847 среди эве начали проповедовать немецкие миссионеры, вслед за ними вскоре пришли немецкие торговцы. В 1884 представитель Германии Густав Нахтигаль убедил ряд прибрежных вождей принять немецкую защиту. Протекторат был признан в 1885, а его границы с Дагомеей и Золотым Берегом были определены договорами с Францией и Великобританией. Германская экспансия встретила небольшое сопротивление, в 1887–1897 окончательно были определены границы колонии, закрепленные договорами с Францией (1897) и Великобританией (1899).

С началом Первой мировой вой­ны 1914–1918 территория Того германского была оккупирована французами и британцами. В 1922 их владение этими территориями было узаконено в рамках мандатной системы Лиги Наций . Того британское административно подчинялось колонии Золотого Берега. Французским Т. управлял комиссар, которому помогал консультативный исполнительный совет. В 1934 оно было экономически интегрировано с французской Дагомеей, а в 1936 со всей Французской Западной Африкой. Продолжалось развитие сельского хозяйства, и осуществлялось планомерное заселение внутренних районов кабье и другими народами.

После Второй мировой вой­ны 1939–1945 стало подопечной территорией ООН. В 1956 жители Британского Т. проголосовали за присоединение к Гане (бывший Золотой Берег) , получившей независимость 6 марта 1957.

Согласно закону 1955 Французское Т. стало автономной республикой в составе Французского союза, хотя и сохранило статус подопечной территории. 10 сентября 1956 Николас Грюницкий стал премьер-министром Т.

Независимое Т. 27 апреля 1960 Т. стало полностью независимым, первым президентом был избран Сильванус Олимпио, который попытался установить режим личной власти, упразднив все оппозиционные партии. 13 января 1963 Олимпио был убит в ходе военного переворота. Лидеры военной хунты передали власть Грюницкому, который восстановил конституцию и многопартийность. 13 января 1967 подполковник Этьен Эйадема (впоследствии генерал Гнассингбе Эйадема) сверг президента Грюницкого в результате бескровного военного переворота. Политические партии были запрещены, а все конституционные процессы приостановлены. Комитет национального примирения управлял страной до 14 апреля, когда президентом стал Эйадема. В 1969 была создана политическая партия — Объединение тоголезского народа с Эйадемой во главе. Он оставался бессменным президентом до своей смерти 5 февраля 2005.

Военное руководство приняло присягу в качестве президента Фора Гнассингбе, сына покойного Эйадемы. Эти действия вызвали осуждение со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Африканского союза , были введены санкции. Фор Гнассингбе ушел в отставку, однако выборы в апреле 2005 были омрачены насилием и обвинениями в фальсификации результатов. Но несмотря на это Фор Гнассингбе был объявлен победителем.

В августе 2006 Фор Гнассингбе и представители оппозиции подписали Глобальное политическое соглашение (ГПС), положившее конец политическому кризису, спровоцированному смертью Эйадемы. ГПС предусматривало создание переходного правительства. Лидер оппозиционной партии «Комитет действия за обновление» и юрист-правозащитник Явови Агбойбо был назначен премьер-министром в сентябре 2006.

В 2017 вспыхнули новые протесты против продолжающегося правления Фора Гнассингбе. Главное требование оппозиции — ввести ограничение на количество сроков, которые мог занимать один и тот же человек должность президента. Фор Гнассингбе пообещал провести переговоры с оппозицией, но так и не выполнил это обещание. В феврале 2020 Фор Гнассингбе снова был переизбран президентом.

Лит.: Токарева З. И. Тоголезская Республика: справочник. М., 1997; Seely J. C. Historical dictionary of Togo Lanham, 2021. А. В. Воеводский.