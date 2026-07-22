ТОГАТУС (лат. togatus)

Римский гражданин, букв. «одетый в тогу».

Тога в Древнем Риме была важным отличием и атрибутом свободного человека и гражданина, ее ношение являлось обозначением его статуса. Римляне назвали себя gens togatus (род, народ, одетый в тогу). В литературной традиции тога часто оказывается способом самоидентификации и противопоставления себя другим народам, прежде всего варварам, одежда которых была кроеной, а не драпировала тело, как у греков и у римлян. Однако тогой римляне – togati – отличали себя и от греков, которых именовали palliati (греки носили плащи, которые римляне называли паллий (pallium). Эти же прилагательные обозначали и род театральных представлений: тогата (лат. togata, т.е. fabula togata “комедия тоги») – комедия на римские сюжеты, паллиата (лат. palliata, т.е. fabula palliata «комедия плаща») – комедия, действие которой происходит в греческой среде.

В римском изобразительном искусстве выделяют тип статуй, который также обозначается понятием «тогатус»; этот тип официального портрета возник в эпоху Республики и развивался наряду с парадным изображением в воинских доспехах, прославлявшим военную доблесть. Он предполагал скульптурное изображение мужской задрапированной в тогу фигуры, стоящей прямо и в полный рост, и подчеркивал принадлежность к римской общине (civitas), к гражданству.

Иллюстрация :

Статуя римлянина с масками предков (Тогатус Барберини). I в. до н.э. Мрамор (высота 165 см). Рим, Капитолийские музеи

Автор статьи: О.В. Кулишова