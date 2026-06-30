ТОБОЛЬСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник (ТИАМЗ) является одним из старейших музеев в Сибири.

Дата его рождения - 21 апреля 1870 года. Основателем музея был Иван Юшков - бескорыстный энтузиаст, знаток истории и этнографии края, секретарь губернского статистического комитета. Этот период ознаменовался расцветом научной и общественной деятельности музея.

Тобольский музей принимает участие в крупных всероссийских и международных научно-хозяйственных выставках, его коллектив занимается изучением этнографического наследия и кустарных ремесел Тобольской губернии, проводит ежегодные экспедиции на север губернии. С 1893 по 1918 годы издается «Ежегодник Тобольского губернского музея».

С 1891 года музей находится под высочайшим покровительством наследника престола Николая Александровича, будущего царя Николая II. В 1921 году на базе губернского музея создан музей Тобольского Севера. С 1925 года музей был переведен в здание Архиерейского дома, находящегося на территории Кремля, тогда же в музей были переданы коллекции из древлехранилища и "Музея изящных искусств", созданного тобольским художником П.П. Чукоминым.

В 1961 году на базе краеведческого музея и объектов Тобольского Кремля создан Государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Площадь музея-заповедника - 18 га. В составе музея - 62 исторических здания. ТИАМЗ хранит в своих фондах порядка 400000 музейных предметов. Наиболее ценными являются коллекции этнографии, археологии, палеонтологии, рукописных и старопечатных книг, фотоколлекция, коллекция предметов, принадлежавших царской семье, художественная резьба по кости.

В структуру музея входят: Дворец наместника, Губернский музей, Губернская судебная управа, Научная библиотека, Дом Корнилова, а так же комплекс Тюремного замка. В перспективе планируется открытие ряда новых филиалов музея и музеефицированных архитектурно-ландшафтных комплексов.

Высоко значение ТИАМЗ как социокультурного центра региона. Музей является крупным научно-исследовательским, просветительским центром, координирует деятельность туристических бюро города и области по вопросам экскурсионного обслуживания. Сотрудниками музея разработаны обзорные и тематические экскурсии по всем объектам музея и историческим памятникам города и окрестностей.

В музее регулярно проводятся научные семинары и конференции, посвященные истории, архитектуре, музееведению и другие. Налажена издательская деятельность. Так, в 2011 году вышел в свет первый номер журнала «Реликвариум», а с 2012 года выходит журнал «ЮНИУМ», разработанный специально для маленьких читателей.

Указом Президента РФ в 1995 году ТИАМЗ включен в «Перечень объектов исторического и культурного наследия Федерального (общероссийского) значения». Высокое признание в стране получил культурно-образовательный проект «Школа в музее», созданный в ТИАМЗ в 2001 году. С 2003 года работает Попечительский Совет, в составе которого известные общественные и государственные деятели, предприниматели региона и России .

В августе 2007 года на улице Октябрьской был обнаружен фрагмент острожной стены приблизительно 1688-1714 годов постройки. После проведения археологических работ, фрагмент острожной стены был передан в фонды Тобольского музея-заповедника. В день празднования 425-летия города Тобольска, 21 июня 2012 года, у исторического здания «Тобольский тюремный замок» прошло торжественное открытие мемориальной доски первому губернатору Сибирской губернии Матвею Петровичу Гагарину.

30 октября 2012 года на территории тюремного замка был установлен мемориальный камень памяти жертв сталинских репрессий, а также торжественно открыт объект музейного показа «Тобольский тюремный замок».

Иллюстрации:

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.