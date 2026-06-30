ТОБИАДЫ

Тобиáды — еврейский род, основанный Иосифом бен Товией (III в. до н. э.). Т. занимали видное место в политике эллинистической Иудеи вплоть до смерти последнего из них, Менелая (162 до н. э.). Возможно, Т. связаны с Товией, упомянутым в библейской Книге Неемии, — влиятельным аммонитом, пытавшимся помешать восстановлению стены вокруг Иерусалима . Т. были влиятельными землевладельцами в Аммоне . На памятнике крепости Каср-эль-Абд, связываемой с Т. согласно ряду источников, найдена надпись «Товия». Т. поддерживали Птолемеев , предоставивших им, начиная с Иосифа бен Товии, право собирать подати в Самарии и Иудее. Т. заключали родовые браки с первосвященниками Храма и, видимо, приветствовали эллинистическое культурное влияние.

Иосиф бен Товия противостоял первосвященнику Онии — своему дяде, принявшему сторону Селевкидов против Птолемеев и получил покровительство Птолемея III. Гиркан, сын Иосифа, добился от Птолемея III привилегий отца, хотя был младшим в порядке наследования. Отец и старшие братья смогли изгнать его в Аммон, и в 175 до н. э. он покончил с собой. Последний известный представитель Т., Менелай, убедил селевкидского царя Антиоха IV сместить перво­священника Ясона и отдать это место ему. Позднее Ясон вторгся в Иерусалим и пытался изгнать Менелая, в ответ Антиох IV взял Иерусалим и разграбил Храм (170 до н. э.). Менелай при его поддержке провел эллинизацию культа вплоть до замены культа Яхве почитанием языческого божества (166 до н. э.), что вызвало восстание Маккавеев. В 162 до н. э. Менелай был казнен по приказу царя. Историчность ряда деталей сведений о Т. подвергается сомнению.

Лит .: Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до 70 г. н. э. СПб., 2014. С. А. Коваль .