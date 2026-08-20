ТМУТАРАКАНЬ

Тмутаракáнь ( тюрк. Tumen-tarkhan, либо тумен таркана (титул тюркской знати), либо таман-тархан — «город, свободный от налогов») — средневековый город на южном берегу Таманского залива. Гермонасса — предшественник Т. — основана греками Митилены в VI в. до н. э.; в IV в. до н. э. вошла в состав Боспорского царства. В VI в. Боспор стал федератом Византии, затем завоеван Тюркским каганатом. До X в. Т. — укрепленный форпост хазар в регионе — Тумен-тархан ( виз. Таматарха) (в IX–X вв. — Самкерц). Население: греки, абхазо-адыгские зихи, армяне, хазары, аланы.

После походов Святослава в 960-е или похода Владимира Святославича на Корсунь в 988 Т. перешла под власть Руси. В 988 князь Владимир утвердил в Т. сына Мстислава (на месте победы над вождем касогов Редедей в 1022 поставил храм Богородицы). Тмутараканское княжество (Т. к.) занимало земли Белой Вежи (Саркела) и Вост. Крыма до Сурожа (Судака). В состав населения влились славяне. Неясно, было ли Т. к. полноценным княжеством или «русским центром властвования в иноплеменной среде». После смерти Мстислава в 1036. Т. к. подчинялось Киеву. С 1064 за Т. боролись Киев и князья-изгои. Одного из них, Ростислава Владимировича, в 1067 отравили византийцы, опасаясь роста влияния Т. к. Зимой 1067–1068 Глеб Святославич измерил расстояние между Т. и Корчевым (Керчью), о чем сделал надпись на плите ( Тмутараканский камень ). В 1077–1079 Т. была базой Святославичей в борьбе с дядьями Изяславом и Всеволодом Ярославичами. В 1079 Олег Святославич был схвачен в Т. хазарами и выдан Византии. Киевский князь Всеволод Ярославич утвердил в Т. наместника Ратибора. В 1081 князья-изгои Давыд Игоревич и Володарь Ростиславич подчинили Т. В 1083 в Т. вокняжился Олег Святославич . Возможно, за этим стояло стремление Византии контролировать источники таманской нефти. Русь утратила Т. в 1094. Т. упоминается в «Слове о полку Игореве» (XII в.). Т. названа в «Списке городов дальних и ближних» (XV в.). В 1094–1204 Т. была под властью Византии. Т. в 1230-х подпала под власть Орды. Но вскоре стала колонией Генуи под названием Матрега, с правящей династией адыгских князей. В 1475 Т. захватили турки.

Лит. : Литаврин Г. Г. Русь и Византия в XII веке // Литаврин Г. Г. Византия и славяне. СПб., 1999. С. 496–517; Гадло А. В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на Северном Кавказе. СПб., 2004; Котляр Н. Ф. Тмуторокань и Константинополь в XI в. // Мининские чтения. Нижний Новгород, 2007. С. 250–258; Чхаидзе В. Н. Таматарха: Раннесредневековый город на Таманском полуострове. М., 2008. А. А. Кузнецов.