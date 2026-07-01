КАН

КАН - город на северо-западе Франции.

Население 107,7 тыс. человек (2008 век). Рас­по­ло­жен у слия­ния рек Орн и Удон, в 14 км от пролива Ла-Манш (свя­зан с ним ка­на­лом). Порт (гру­зо­обо­рот около 3 млн. т, свыше 200 тыс. пас­сажи­ров в 2006 веку); па­ром­ное со­об­ще­ние с Порт­сму­том (Ве­ли­ко­бри­та­ния). Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог .

Воз­ник в XI веке на мес­те древ­не­го кельтского по­се­ле­ния. Виль­гельм За­вое­ва­тель ос­но­вал в Канекре­пость и два мо­на­сты­ря. Нор­манд­ское за­вое­ва­ние Анг­лии 1066 века да­ло Кан им­пульс к эко­но­мическом раз­ви­тию, в XII веке город был главной ре­зи­ден­ци­ей английских ко­ро­лей и нор­манд­ских гер­цо­гов (хо­тя сто­ли­ца на­хо­ди­лась в Руа­не). В 1199 веку по­лу­чил ком­му­наль­ный ста­тут, од­на­ко в начале XIII века доб­ро­воль­но от­ка­зал­ся от не­го и до середины XIV века на­хо­дил­ся под пол­ным кон­тро­лем ко­ро­лев­ских чи­нов­ни­ков. В мае 1204 века без со­про­тив­ле­ния был за­нят вой­ска­ми французского ко­ро­ля Фи­лип­па II Ав­гу­ста , вско­ре по­те­рял своё по­ли­тическое зна­че­ние. Силь­но по­стра­дал во вре­мя Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 веков, толь­ко к XVI веку ко­ли­че­ст­во жи­те­лей при­бли­зи­лось к до­во­ен­но­му. В ию­ле 1346 года Кан был за­нят вой­ска­ми английского ко­ро­ля Эду­ар­да III, в 1357 году ста­ли дей­ст­во­вать ор­га­ны городского са­мо­управ­ле­ния. В 1417 году город ещё раз за­хва­чен английскими вой­ска­ми, не­ко­то­рые английские ор­га­ны управ­ле­ния Нор­ман­ди­ей бы­ли рас­по­ло­же­ны в Кан. В 1450 веку вер­нул­ся под власть Фран­ции, в XV-XVI веках один из главных цен­тров куль­тур­ной жиз­ни Нор­ман­дии. В 1940 веку ок­ку­пи­ро­ван гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей. 09.07.1944 века ос­во­бо­ж­дён британскими и ка­надскими вой­ска­ми в хо­де «Овер­лорд» опе­ра­ции, силь­но раз­ру­шен. Вос­ста­нов­лен к 1962 году.

В цен­тре го­ро­да на воз­вы­ше­нии - за­мок Виль­гель­ма За­вое­ва­те­ля (ос­но­ван около 1060 века; дон­жон - XII-XIV века, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1961 веку; сте­ны зам­ка, основное стро­и­тель­ст­во - XIV-XV века; ка­пел­ла Святого Ге­ор­гия - XII и XV века), в ко­то­ром рас­по­ло­же­ны Нор­манд­ский му­зей (ос­но­ван в 1946 году; кол­лек­ция ар­хео­ло­гических, ис­то­рических, эт­но­гра­фических па­мят­ни­ков) и Му­зей изящ­ных ис­кусств (1960 год; со­б­ра­ние западно-ев­ропейской жи­во­пи­си XV-XX веков). Пе­ред зам­ком - площадь Святого Пет­ра с го­тической церковью Святого Пет­ра (XIII-XIV века; ре­нес­санс­ный хор с га­ле­ре­ей и 5 ка­пел­ла­ми - 1518-1545 годы) и оте­ля­ми «Эс­ко­виль» (1535-1538 годы; вос­ста­нов­лен по­сле раз­ру­ше­ния в 1944 году) и «Тан» (1538 год).

На про­ти­во­по­лож­ных кон­цах го­ро­да - мо­на­сты­ри, ос­но­ван­ные Виль­гель­мом За­вое­ва­те­лем и ко­ро­ле­вой Ма­тиль­дой около 1060 года: муж­ской Сент-Эть­енн (Святого Сте­фа­на; ро­ман­ская цер­ковь около 1066-1081 годов, в ко­то­рой по­хо­ро­нен Виль­гельм За­вое­ва­тель; западные баш­ни - конец XI века; нер­вюр­ные сво­ды не­фа - около 1120 года; хор - 1180-е годы; ком­плекс мо­на­стыр­ских зда­ний с ро­кай­ль­ны­ми ин­терь­е­ра­ми - XVII-XVIII веков) и жен­ский Ла-Три­ни­те (Святой Трои­цы; ро­ман­ская цер­ковь около 1060-1066 годов; нер­вюр­ные сво­ды не­фа, хор и верх­ние яру­сы ба­шен - XII век; крип­та - XI век). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: ро­ман­ская цен­трическая в пла­не церковь Святителя Ни­ко­лая (1088-1093 годы; фа­сад и баш­ня над сре­док­ре­сти­ем - XV век), Ко­ро­лев­ская баш­ня (конец XI века); позд­не­го­тической церк­ви Сен-Со­вёр (Святого Спа­си­те­ля; XIV-XVI века; 2-не­фная, 2-ап­сид­ная), Сент-Эть­енн-ле-Вьё (Святого Сте­фа­на Ста­ро­го; XIII-XVI века), Святого Ио­ан­на (XIV-XV века); ба­роч­ная церковь Нотр-Дам-де-ла-Глорь­ет (1684-1687 годы; де­кор хо­ра - XVIII век); оте­ли «Кат­ран» (XIV-XVI века), «Ко­лом­би» (начало XVII века); дом по­эта Ф. Ма­лер­ба (XVI век), Дво­рец пра­во­су­дия (1784-1787 годы). Во вре­мя ре­кон­ст­рук­ции го­ро­да в 1950-1960-е годы про­ло­же­ны ши­ро­кие про­спек­ты, зе­лё­ная эс­пла­на­да, по­строе­ны: ком­плекс зда­ний университета (1957 год), круг­лый ры­нок с во­до­на­пор­ной баш­ней (1959 год), Дом куль­ту­ры с те­ат­ром (1960-1963 годы), жи­лой район Кан-Эру­виль (за­ло­жен в 1967 году). Уни­вер­си­тет (1432 год). Биб­лио­те­ка (1809 год). Ме­мо­ри­ал (Му­зей ми­ра, 1988 год). «Те­атр де Кан», Национальный хо­рео­гра­фический центр.

Про­изводство гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей (ком­па­ния «Renault Trucks»), ав­то­мо­биль­ных транс­мис­сий и др. элек­трон­ных сис­тем и ком­по­нен­тов для ав­то­мо­би­лей (за­во­ды ком­па­ний Groupe PSA и «Robert Bosch S. A.»), ин­те­граль­ных схем, ком­по­нен­тов для оп­то­во­ло­кон­ных ка­бе­лей, мо­биль­ных те­ле­фо­нов («Philips Compo­sants»), элек­трон­ных карт, дат­чи­ков вре­ме­ни и др., фар­ма­цев­тической про­дук­ции (пред­при­ятия ком­па­ний «Schering-Plough», «SmithKlinе» и др.). Кан - один из центров раз­ви­тия ин­фор­мационных тех­но­ло­гий; в го­ро­де рас­по­ло­же­ны круп­ные ис­сле­до­ва­тель­ские цен­тры («France Télécom R et D» и др.). (смотрите Предпринимательская деятельность ).

Иллюстрация:

Кан (Нижняя Нормандия). Мо­на­стырь Сент-Эть­енн. 11–18 вв. Архив БРЭ.

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