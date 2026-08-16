ТЛАТЕЛОЛЬКО 1968

Тлателóлько 1968 — расстрел студенческой демонстрации в г. Тлателолько (Tlatelōlco) в 1968 («Резня Тлателолько», исп. Matanza de Tlatelolco). Вооруженная акция студентов и других протестующих против мексиканского правительства проходила 2 октября 1968 на площади Трех Культур (Plaza de las Culturas). Точное количество жертв неизвестно, по большинству источников число погибших составило 200–300 человек. Расстрелу предшествовали месяцы политических волнений. К концу 1970-х Мексика вступила в полосу политического кризиса, проявлением которого стало начавшееся в университетах студенческое движение, поддержанное интеллигенцией, средними слоями населения, трудящимися. Во время правления президента от Институционно-революционной партии Густаво Диаса Ордаса Боланьоса (1964–1970) в Мексике проходили первые в Латинской Америке Летние Олимпийские игры 1968. Правительство выделило около 150 млн долларов для приготовления к играм, что вызвало недовольство в стране. Правительство Диаса проводило жесткую внутреннюю политику, увольняя рабочих, учителей и врачей за участие в антиправительственных забастовках. Первоначальные требования студенческого движения сводились к уважению студенческой автономии и защите прав трудящих. В ответ на репрессии против движения студенты создали бригады (группы из 6 и более человек) для распространения листовок. 1 августа ректор Национального автономного университета Мексики (UNAM) Х. Баррос Сьерра вывел около 50 тыс. студентов на мирную демонстрацию против репрессивных действий правительства и нарушения университетской автономии. 2 августа был создан Национальный забастовочный комитет (CNH). Требованиями комитета было проведение социальных, образовательных и политических реформ. Несмотря на призыв ректора вернуться к приостановке протестов и возврату к учебе, президент приказал полицейским занять студенческий городок. 2 октября 1968 около 10 тыс. студентов собрались на площади Трех Культур. Площадь была окружена 5 тыс. полицейскими. После первых одиночных выстрелов начался расстрел собравшихся на площади протестующих и случайных прохожих. В 1993 в честь 25-й годовщины событий была открыта стела с именами некоторых погибших. В 1998 в 30-ю годовщину резни в Тлателолько президент Эрнесто Седильо (декабрь 1994 — ноябрь 2000) разрешил конгрессу расследование событий 2 октября. В настоящее время 2 октября считается днем национального траура.

Лит. : Понятовская Э . «Резня в Мексике» / Пер. Х. Р. Лэйн. Колумбия, 1991; История Латинской Америки. Вторая половина XX века / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2004; Aguayo S . El 68. Los estudiantes, el president y la CIA. México, 2018; Rodríguez Kuri A. Museo del universe. Los Juegos Olímpicos y el movimiento estudiantil de 1968. México, 2018. И. В. Селиванова.