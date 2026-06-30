ТКАЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ (военный летчик)

Биография и военная карьера

Родился в семье казачьего войскового старшины. Учился в Нижегородском кадетском корпусе, затем в Константиновском артиллерийском училище. Получил чин хорунжия и в 1906 г. был зачислен во 2-ю Кубанскую казачью артиллерийскую батарею, через два года его перевели в 5-ю батарею. С 1910 г. служил офицером-воспитателем в Одесском кадетском корпусе. В Одессе в это время открылся частный авиаклуб, Ткачев увидел аэроплан в небе и решил пойти туда учиться. Прошел курс и в 1911 г. и стал гражданским пилотом. Ткачев обратился к начальству с просьбой продолжить обучении, был направлен в Севастопольскую офицерскую авиационную школу. 11 декабря 1912 г. успешно сдал выпускной экзамен. С 1913 г. начал службу в 7-ой воздухоплавательной роте. В октябре 1913 г. совершил продолжительный перелет по маршруту Киев — Одесса — Керчь — Тамань — Екатеринодар. Отличился уже в первые месяцы Первой мировой войны. В марте 1914 г. стал командиром 20-го авиационного отряда. Совершал многочисленные разведывательные полеты, не раз вступал в воздушные бои с противником. Так, 1 августа 1916 г. ему удалось сбить австрийский аэроплан «Авиатик», который вместе с экипажем оказался в руках русских. В августе 1916 г. Ткачев возглавил 1-ю истребительную авиагруппу. В это время Ткачев стал первым асом России, сбив пятый на своем счете самолет противника. 3 октября назначен на должность инспектора всей авиации Юго-Западного фронта. В январе 1917 г. получил очередной чин подполковника. 9 июня 1917 г. Ткачев стал начальником Полевого управления авиации и воздухоплавания при Штабе Верховного Главнокомандующего. Осмысливая свой недавний боевой опыт в воздухе под Луцком, выпустил пособие «Материалы по тактике воздушного боя». 25 августа 1917 г. получил чин полковника. Не принял новой советской власти, 19 ноября 1917 г. подал рапорт об отставке и отправился на фронт. Обстановка в армии была непростой, среди солдат господствовали революционные настроения, в декабре 1917 г. Ткачев покинул фронт, его несколько раз арестовывали, но ему удалось бежать в Кубань. Там он вступил в партизанский отряд, который вскоре был окружен силами красных. Ткачев оказался в Майкопской тюрьме, но после падения власти большевиков в сентябре 1918 г. его освободили. Поскольку у казаков не было собственной авиации, Ткачев отправился с официальным визитом к гетману П.П. Скоропадскому для оказания помощи. Затем приступил к формированию 1-го Кубанского авиаотряда. Существенную помощь в снабжении оказали англичане. В мае 1919 г. авиаотряд принял первое боевое крещение. Ткачев лично принимал участие в воздушных боях. В том же месяце Ткачев стал начальником авиаотряда Кавказской армии. В июне 1919 г. авиация сыграла значительную роль при взятии Царицына, а также умело атаковала отступавшие силы красных. В начале 1920 г. получил чин генерал-майора. В апреле 1920 г. Ткачев стал начальником авиации Вооруженных Сил Юга России. Помимо собственно воздушной подготовки, Вячеслав Матвеевич уделял повышенное внимание установлению связи между летчиками и наземными силами. Впервые в истории российской авиации внедрил радиосообщение. В июне 1920 г. авиаотряд во главе с Ткачевым нанес серьезный удар по кавалерийскому корпусу Жлобы, который мог прорвать позиции белых. Это стало последней крупной операцией белой авиации, поскольку в условиях прекращения снабжения со стороны союзников, не хватало деталей для поддержания имеющихся самолетов в боевом состоянии.

В эмиграции и путь домой

После разгрома войск П.Н. Врангеля в Крыму, Ткачев перебрался в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Входил в РОВС. В 1927 г. получил чин генерала от авиации. При этом служил при Штабе инспекции югославской авиации. В 1934 г. вышел в отставку, посвятил себя работе в союзе русского сокольства. В 1937 г. Ткачев стал подданным Югославии. После раздела и оккупации Югославии, сотрудничал с Русским охранным корпусом, но затем отошел от активной деятельности. В 1944 г. при освобождении страны, не уехал. Арестован СМЕРШем и переправлен в Москву. 4 августа 1945 г. военный трибунал осудил его на 10 лет. 11 февраля 1955 г. вышел на свободу и поселился в Краснодаре. Перебивался случайными заработками, в этот период написал книги «Крылья России» и повесть «Русский сокол», посвященную его сослуживцу Нестерову. 23 сентября 1995 г. на доме, где он жил в Краснодаре, была установлена мемориальная доска.