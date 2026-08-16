ТИЗЕНГАУЗЕН, ВЛАДИМИР ГУСТАВОВИЧ

Тизенгáузен, Владимир Густавович (25.02[09.03].1825, Нарва — 02[15].02.1902, Санкт-Петербург) — историк, нумизмат, археолог, член-корреспондент Императорской санкт-петербургской академии наук. Происходил из аристократического рода баронов Тизенгаузенов. В 1848 окончил Санкт-Петербургский университет. Ученик Х. Д. Френа. До 1861 служил чиновником в различных государственных ведомствах. С 1861 по 1900 в Императорской археологической комиссии. С 1864 по 1884 проводил археологические исследования памятников Нижнего Дона, Поволжья и Таманского п-ова. Также проводил раскопки Ольвии и Семибратных курганов. Главные труды посвящены восточной (прежде всего, саманидской) нумизматике , а также созданию корпуса восточных источников о Золотой Орде. Почетный член многочисленных иностранных нумизматических и антикварных обществ, в частности Венского, Лондонского, Филадельфийского.

Лит. : Тихонов И. Л. Русский востоковед, нумизмат, археолог В. Г. Тизенгаузен // ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ: Антиковедческо-историографический сборник памяти Ярослава Витальевича Доманского (1928–2004). СПб., 2007. C. 220–244. С. В. Смирнов.