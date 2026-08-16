ТИЗЕНГАУЗЕН ЕВГЕНИЙ БОГДАНОВИЧ

Ранние годы

Евгений Богданович родился 2 февраля 1817 г. в столице Российской империи. Выходец из дворянского рода. Предки – немецко-балтийский род Тизенгаузенов. Отцом Т. был Богдан Карлович Тизенгаузен, матерью – Анна (Иоганна Фредерика Антуанетта) Дибич.

С 1831 г. Т. обучался в Главном инженерном училище, где изучал кондукторское дело. С января 1836 г. – полевой инженер-прапорщик. С 1837 г. – подпоручик. Обучался в «верхнем» офицерском классе, после которого повышен до поручика. Назначен в состав Инженерного корпуса. Руководство Главного инженерного училища решила оставить Т. на должности преподавателя строительного искусства.

Военная карьера и инженерное дело

В августе 1840 г. Т. получил назначение в десантный отряд 5-го пехотного корпуса, который отправлялся на Босфор. В 1844 г. по заданию Инженерного училища Т. побывал за границей, чтобы изучить принципы строительства крепостей в немецких и французских городах.

С 1846 г. – инженер-капитан. На следующий год получил назначение в состав лейб-гвардии Саперного батальона. С декабря 1849 г. начал выполнять особые поручения по морскому строительному делу начальника Главного морского штаба. С 1851 г. – полковник; инженер морской строительной части.

Изучал в Архангельске способы по углублению бара Северной Двины. Побывал в Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Италии, Франции, где изучал проведение гидротехнических работ. В дальнейшем получил перевод в Морское министерство на должность чиновника особых поручений.

С июля 1855 г. – член комитета, занимавшегося обустройством Кронштадтских укреплений; курировал оборонительные работы в фортах.

В 1856 г. работал в Астраханском порте и направлял работы по обустройству канала и самоосвещающегося маяка на о-ве Святом в Каспийском море. Вернувшись в Кронштадт, получил назначение помощником строителя всех кронштадтских укреплений.

С августа 1857 г. исполнял особые поручения Морского министра. На следующий год побывал в Париже в составе международной технической комиссии, которая решала вопрос об урегулировании пароходства по Дунаю.

В 1859 г. изучал бар главного фарватера Невы; член комитета по строительству гавани при Петровском укреплении в Каспийском море. Получил повышение до генерал-майора. В 1860 г. Т. занялся работой по углублению бара главного фарватера Невы грунтовыми минами; член строительного отделения морского технического комитета. Побывал в Германии и приобрел машины для возведения доков в Кронштадте, строительством которых заведовал.

В 1863 г. Т. разработал проект броненосной лодки с подводным минным тараном. Занимался сооружением водопровода в дворцах Красного Села. С января 1868 г. – инженер-генерал-лейтенант. Совершил поездку в Виндаву и Либаву для осмотра портов и выбора направления к ним будущей железнодорожной линии. В 1869 г. побывал на открытии Суэцкого канала.

С апреля 1870 г. – глава строительного отделения морского технического комитета; наблюдатель сооружения порта в Поти. В 1874 г. совершил поездку в Англию для заказа водоотливных машин для новых кронштадтских доков. Член Адмиралтейств-совета; строитель кронштадтских доков.

Умер Т. 5 ноября 1875 г. в Санкт-Пебербурге.

Семья

Первая супруга – Мария Фельдман. Вторая супруга – Екатерина Фельдман (сестра первой супруги). Дети от второго брака: Александр, Евгений, Мария, Екатерина, Констанция.