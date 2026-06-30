ТИТУЛЕСКУ НИКОЛАЕ

Румынский дипломат, министр финансов и министр иностранных дел Румынии, президент Генеральной Ассамблеи Лиги Наций.

Ранние годы

Титулеску родился в семье адвоката. В 1900 г. он с отличием окончил среднюю школу имени Кароля I в г. Крайова, одно из самых престижных учебных заведений Румынии. После этого он, благодаря своим успехам в учебе, получает стипендию и отправляется в Париж, где изучает право и получает докторскую степень по окончании обучения. В 1905 г. Николае Титулеску вернулся в Румынию, в г. Яссы, где получил звание профессора в местном университете, преподавал право. В 1907 г. Титулеску переезжает в столицу страны Бухарест.

Политическая карьера

В 1912 г. начинается политическая карьера Николае Титулеску. Он участвует в парламентских выборах по списку Консервативно-Демократической партии, во главе которой стоял Таке Ионеску, будущий министр иностранных дел и премьер-министр Румынии. После первого же выступления Титулеску в парламенте, которое он посвятил ситуации на Балканском полуострове, Ионеску особо отметил ораторский и политический талант своего однопартийца. В 1917 г. Титулеску работает министром финансов в правительстве Иона Брэтиану.

Титулеску поддерживал идею присоединения венгерской Трансильвании и Буковины к Румынии. Так, в одном из своих выступлений в г. Плоешти он заявил: «Румыния не может быть целостной без Трансильвании». В 1918 г. вместе с Таке Ионеску, Октавианом Гога, Траяном Вуя и Константином Миле он участвует в создании Национального комитета румын Трансильвании и Буковины. Целью создания этого комитета было распространение в других странах идеи о праве румынского народа на национальное единство.

Внешняя политика

В 1928-1936 гг. Николае Титулеску с временными перерывами занимал пост министра иностранных дел Румынии. Будучи министром иностранных дел в 1927-1928 гг., он внес решающий вклад в международное признание румынской точки зрения относительно притеснений венгерских землевладельцев в Трансильвании, о которых заявлял Будапешт.

С 1921 г. Титулеску являлся постоянным представителем Румынии при Лиге Наций в Женеве. В течение двух сроков он был президентом Генеральной Ассамблеи Лиги Наций (с 1930 по 1932 гг.). В качестве главы этой организации Николае Титулеску боролся за установление и укрепление системы коллективной безопасности. Он выступал против пересмотра границ в Европе, которые были установлены послевоенными мирными договорами и сложившимися отношениями между государствами, боролся за уважение суверенитета и равенства всех государств в системе международных отношений, за предотвращение возможной агрессии с чьей-либо стороны. Многие современники упрекали Титулеску за его конструктивное сотрудничество с народным комиссаром иностранных дел СССР Максимом Литвиновым.

После установления нацистского режима в Германии, принимая во внимание опасность, которую он представлял для Румынии, так же как и для других европейских государств, Николае Титулеску активно стремился к укреплению международного сотрудничества в интересах мира и безопасности в Европе. В рамках проведения этой политики в 1933 г. Титулеску от имени румынского правительства подписал Лондонские конвенции об определении агрессии, принятие которых было инициировано Советским Союзом в рамках проводимой им политики по укреплению мира и безопасности. Титулеску предпринял значительные усилия для создания Балканской Антанты (союза Румынии, Югославии, Греции и Турции), смыслом существования которой он видел защиту послевоенных границ.

Изгнание

В 1936 г. король Румынии Кароль II, находившийся под давлением ультраправых кругов, удалил Николае Титулеску со всех его официальных постов и вынудил его покинуть страну. Первоначально бывший министр иностранных дел Румынии поселился в Швейцарии, затем перебрался во Францию. Находясь в эмиграции, Николае Титулеску путем участия в конференциях и с помощью газетных статей продолжал пропагандировать идею сохранения мира, предупреждая об угрозе новой войны. В 1937 г. он возвращается в Румынию, однако в том же году окончательно переезжает во Францию.

Николае Титулеску умер в Каннах 17 марта 1941 г., завещав похоронить его в Румынии. В 1992 г. его останки были доставлены в страну и похоронены на кладбище рядом с церковью Святого Николая в Брашове.

Именем дипломата назван Университет «Николае Титулеску» в Бухаресте. Коммуна, на территории которой находилось имение отца Титулеску, где Николае провел детство, также названа его именем.