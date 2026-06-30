ТИТО-ШУБАШИЧА СОГЛАШЕНИЯ 1944

Соглашения между председателем Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ) И. Броз Тито и премьером югославского правительства в эмиграции И. Шубашичем.

«Висское соглашение»

Первое соглашение между сторонами носило компромиссный характер и было заключено 16 июня 1944 года на о. Вис, на котором располагался Верховный штаб Народно-освободительной армии (НОА) и партизанских сил Югославии. Ему предшествовало формирование нового правительства в эмиграции и отставка премьера Б. Пурича (главным образом под нажимом У. Черчилля), вместе с ним в состав нового кабинета не вошел военный министр Д. Михайлович, лидер движения четников. Подписание подобного соглашения, с одной стороны, должно было окончательно решить вопрос с двумя центрами движения сопротивления в Югославии (коммунистов и четников), а с другой стороны, стать компромиссом между союзниками (Великобританией, США и СССР), оказывавшими помощь разным центрам сопротивления и поддерживавшими королевское правительство в Лондоне (Великобритания) и прокоммунистическое правительство на территории Югославии (СССР).

Новый глава королевского правительства в эмиграции И. Шубашич прибыл на о. Вис 14 июня в сопровождении британских представителей (причем накануне состоялись его встреча с представителем четников Ж. Топаловичем). Переговоры сторон продолжались в течении трех дней и в основном проходили под диктовку И. Тито. Шубашич обязывался издать правительственную декларацию, в которой признавал национальные и демократические завоевания народов Югославии, выразить признательность Народно-освободительной армии и осудить всех предателей и коллаборационистов. Шубашич обещал повлиять на западных союзников в целях оказания помощи НОА, а также отказывался от ведения каких бы то ни было переговоров с Д. Михайловичем, однако его сторонникам предлагалось перейти на сторону Народно-освободительного движения Югославии. В свою очередь НКОЮ согласился опубликовать заявление о сотрудничестве с правительством Шубашича и не ставить вопрос об окончательном государственном устройстве Югославии до освобождения всей территории государства и завершения войны.

«Белградское соглашение»

Второе соглашение было подписано 1 ноября 1944 года в Белграде, который был освобожден в результате Белградской операции силами Красной армии и партизан Тито. Оно предусматривало, что Югославия будет демократическим и федеративным государством, что отразилось во временном наименовании страны: Демократическая Федеративная Югославия. Государственное устройство страны (монархия или республика) предстояло определить самим гражданам путем голосования после окончания войны, до этого королю Петру II Карагеоргиевичу запрещалось возвращение в страну, а от его имени должен был действовать регентский совет из трех человек. Также в договоре говорилось о создании коалиционного правительства из представителей АВНОЮ и эмигрантского кабинета. На Крымской конференции 1945 года в Ялте союзники поддержали подписание соглашения. 16 февраля Шубашич прибыл в Белград для его реализации. Под давлением союзников 2 марта король Петр II Карагеоргиевич подписал указ о регентском совете, вскоре после этого правительство в эмиграции отправилось в отставку. 7 марта И. Тито в качестве премьера и министра народной обороны сформировал Временное народное правительство Демократической Федеративной Югославии, которое действовало до 31 января 1946 года (хотя и подало в отставку 1 декабря 1945-го) и стало единственным законным правительством страны. Министром иностранных дел был назначен И. Шубашич, ушедший со своего поста в октябре 1945 года, когда стало окончательно ясно, что коммунисты и близкие им политики не намерены делить власть с довоенными политическими партиями и их лидерами.