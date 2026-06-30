ТИТО (БРОЗ ТИТО) Иосип (25.05.1892-04.05.1980 гг.)

Югославский государственный и политический деятель, один из руководителей народно-освободительной войны в Югославии в 1941-1945 гг. Родился в деревне Кумровец в Хорватии в бедной и многодетной крестьянской семье. После окончания начальной школы получил профессию слесаря. В 1910 г. вступил в Социалистическую партию Хорватии. Осенью 1913 г. был призван в армию и после начала 1-й мировой войны был вынужден принять участие в боях в составе вооруженных сил Австро-Венгрии, частью которой в то время была Хорватия. Однако Тито начал вести в армии активную антивоенную пропаганду. За это он дважды был арестован и в конце концов оказался на русском фронте. Весной 1915 г. он был тяжело ранен и попал в плен. Жизнь ему спасли русские врачи в госпитале в Свияжске, где он пролежал 13 месяцев. На больничной койке Тито начал учить русский язык. В лагере для военнопленных Тито установил связи с местными революционерами, подключившись к политической борьбе в России. После Февральской революции он оказался в Петрограде. За активное участие в борьбе против Временного правительства был арестован и в сослан в город Кунгур Пермской губернии. Здесь он встретил известие об октябрьских событиях в Петрограде. Приняв с воодушевлением новую революцию, Тито вступил в ряды Красной Армии. Прослужил он, однако, недолго — после взятия Омска силами адмирала А. В. Колчака, ушел в подполье и скрывался от преследований в глухой киргизской деревне. На родину Тито вернулся только в сентябре 1920 г. и сразу же включился в рабочее движение, стал активным членом компартии Югославии. В феврале 1928 г. в Загребе состоялась VIII партийная конференция, на которой Тито был избран секретарем Загребского комитета КПЮ. В августе 1928 г. был арестован и осужден. За нарушение закона об охране государства Тито приговорил и к 5 годам каторжных работ. Выйдя на свободу в 1934 г., сразу же стал членом крайкома КПЮ в Хорватии, а в декабре того же года был избран членом Политбюро ЦК КПЮ. В том же 1934 г. Тито выехал в Москву, где ему была предложена работа в Коминтерне. В СССР он не только занимался организационной работой, но и читал лекции в Международной ленинской школе и Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада. В 1935 г. Тито стал членом югославской делегации на VII конгрессе Коминтерна. Жизнь на чужбине, однако, тяготила Тито. В 1936 г. он подал прошение руководству Коминтерна отправить его на родину. Просьба его была удовлетворена, и он возвратился в Югославию. В декабре 1937 г. Тито возглавил КПЮ. Будучи сначала организационным, а затем генеральным секретарем ЦК КПЮ, он принял активное участие в организации помощи республиканской Испании. Тито пришлось возглавить партию в очень непростые для Югославии годы. Когда в сентябре 1939 г. разразилась 2-я мировая война, руководство страны заявило о нейтралитете, но после капитуляции Франции югославское правительство подписало целый ряд соглашений с Германией, которые ставили Белград в зависимость от Берлина. Тем самым Югославия фактически становилась союзницей фашистских режимов Германии и Италии. Такой курс вызвал глубокое возмущение всех народов Югославии. Пришедшее в результате переворота новое правительство страны заключило 5 апреля 1941 г. договор о дружбе и ненападении с СССР, но уже 6 апреля 1941 г. немецкие и итальянские войска вместе с войсками стран-сателлитов гитлеровской Германии вероломно и без объявления войны напали на Югославию. Через десять дней после начала войны, 17 апреля, Белград подписал капитуляцию. Территория Югославии была разделена на немецкие и итальянские зоны оккупации, в Хорватии было провозглашено марионеточное государство, которое заключило союз с Гитлером. Хортистской Венгрии была передана часть Воеводины, а Болгария захватила почти всю Македонию и часть пограничных районов Сербии. Однако капитуляция правительства Югославии стала одновременно и началом партизанской войны против оккупантов. 10 апреля 1941 г. был образован подпольный Военный комитет во главе с Тито, а 22 июня 1941 г. он призвал все народы Югославии подняться на вооруженную борьбу против захватчиков. 27 июня был создан Верховный штаб народно-освободительных партизанских отрядов, который также возглавил Тито, а уже 4 июля было объявлено о начале антифашистского вооруженного восстания. Этот призыв был услышан, и вскоре восстание охватило все районы страны. К кон. 1941 г. под началом Тито находилось ок. 80 тыс. бойцов, против которых воевало 18 итальянских, 6 немецких, 5 болгарских и 3 венгерские дивизии. Если бы не югославские партизаны, все эти войска могли быть переброшены на Восточный фронт в самый тяжелый для нашей страны момент. Тито принимал самое прямое и непосредственное участие в борьбе против фашистских оккупантов. Он был единственным главнокомандующим, который сражался с фашистами с оружием в руках, причем он завоевал авторитет у югославов не только как храбрый воин, но и как незаурядный стратег. Особенно ярко он проявил себя в этом качестве во время знаменитой битве на реке Неретве в феврале и марте 1943 г. В тяжелые годы войны Тито приступил и к государственному строительству новой Югославии. В ноябре 1942 г. в городе Бихаче было принято решение о создании Антифашистского вече народного освобождения Югославии, которое стало верховным представительным и законодательным органом страны — зародышем первого правительства. 30 ноября 1943 г. Тито был избран председателем Национального комитета освобождения Югославии. В сентябре 1944 г. советская армия вышла к границам Югославии, а 20 октября наши солдаты вместе с югославскими партизанами освободили Белград. К 15 мая 1945 г. захватчики были изгнаны из страны. Незадолго до этого, в марте 1945 г., Тито был назначен председателем Совета министров, министром обороны и верховным главнокомандующим вооруженными силами Югославии. Союз коммунистов Югославии избрал Тито своим председателем без ограничения срока полномочий и в том же году скупщина (парламент Югославии) избрала Тито президентом страны также без ограничения полномочий. При этом он оставался верховным главнокомандующим страны в звании маршала и возглавлял президиум СФРЮ. Прожил Тито долгую жизнь, во многом являясь цементирующим фактором существования единой Югославии. Однако после его смерти тлевшие еще при нем процессы саморазрушения многонационального государства дали о себе знать с новой силой. В. Ш.