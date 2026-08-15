ТИТИЛИНОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

Церковный историк, деятель обновленческого движения.

Происхождение и образование.

Отец - межевой чиновник, умерший до рождения сына, мать - учительница гимназии и епарх. училища. В 1899 г. окончил Вятскую духовную семинарию, после чего поступил в Петербургскую духовную академию. По окончании оставлен при ней профессорским стипендиатом (1904-1905). В 1905 г. защитил в Петербургской духовной академии диссертацию на степень магистра философии: «Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к делам православной церкви». Окончил Археологический институт.

В Санкт-Петербургской духовной академии

В 1905-1908 гг. преподавал философию, психологию и педагогику в Литовской духовной семинарии, преподавал также в 1-й виленской гимназии и в хим.-техн. училище. В сентябре 1908 г. стал доцентом на кафедре истории русской церкви в Петербургской духовной академии. В 1916 г. получил степень доктора церковной истории за сочинение «Гавриил Петров, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1730-1801). Его жизнь и деятельность в связи с церковными делами того времени». В декабре 1911 г. Советом академии избран экстраординарным профессором и утвержден Синодом в этой должности в январе 1912 г. Впоследствии стал ординарным профессором и преподавал в академии вплоть до ее закрытия в 1918.

После Февральской революции

После Февральской революции Титлинов был избран главным редактором «Всероссийского церковно-общественного вестника», которым оставался до сентября 1917 г. В газете печатались большие статьи за авторством главного редактора о восстановлении патриаршества в России, об отношении церкви к выборам в Учредительное Собрание, по вопросам духовного образования. Принимал активное участие в жизни церкви, подчас выступал против восстановления патриаршества, что вызвало неоднозначную реакцию среди духовенства.

После Октябрьской революции

После закрытия академии, Титлинов был избран в июне 1919 г. преподавателем кафедры истории религии историко-филологического факультета Петроградского университета. Осенью командирован в Вологду для чтения лекций в Вологодском пролетарском университете и в Педагогическом институте. После оставления Петроградского университета продолжал некоторое время преподавать в Вологодском институте народного образования. С 1922 по 1924 без постоянной работы, занимался лит.-науч. трудом. С 1924 г. начал преподавать в обновленческом Высшем богословском институте, где в 1926-1929 занимал должности профессора, проректора и ректора ин-та вплоть до его закрытия в ноябре 1929 г.

Публичная библиотека

В ноябре 1926 г. принят в качестве сверхштатного помощника библиотекаря Русского отделения, а в январе 1927 г. переведен в штат. Состоял в комиссии по разработке схемы систематического каталога, занимался систематизацией литературы, вскоре на него было возложено руководство работами по созданию систематического каталога отделения. Участвовал в заседаниях НИИ книговедения. Приказом от 5 июня 1928 г. он был освобожден от заведования работами по систематизации, и ему было предложено сдать дела и все материалы по этим работам вновь назначенному их руководителю Б.Л.Миндлину. И вскоре Титлинов был уволен, поскольку комиссия признала работу по систематизации книг неудовлетворительной в силу идеологических промахов. После освобождения от работы в Публичной библиотеки и последовавшего вскоре закрытия Богословского института церковный историк оказался безработным и жил за счет чтения лекций и литературных заработков.

Репрессии

10 февраля 1930 г. он был арестован органами ОГПУ по обвинению в антисоветской агитации. Ему вменялось в вину участие в Поместном Соборе, публичные дореволюционные статьи. Постановлением тройки Ленинградского ОГПУ от 20 мая 1930 приговорен к заключению в концлагерь на 3 года. В 1932 г. дело было пересмотрено, его досрочно освободили от наказания, разрешив проживание на территории СССР. Проживал в Луге. По последним сведениям, в 1943 г. Титлинов был заместителем бургомистра Луги в составе назначенной немецкими властями администрации. В начале 1944 г. ему и его жене Наталье, урождённой Малининой, было разрешено эвакуироваться в Германию в город Оберурсель, где проживала сестра его жены. После этого достоверных сведений о его дальнейшей судьбе нет.

Основные труды

Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к делам православной церкви. Вильно, 1905.

«Христианство» гр. Л. Н. Толстого и христианство евангелия. СПб., 1907.

Духовная школа в России в XIX столетии. Вып.1. (Время Комиссии духовных училищ): К столетию духовно-учебной реформы 1808 г. Вильна, 1908.

Духовная школа в России в XIX столетии. Вып.2. (Протасовская эпоха и реформы 60-х годов). Вильна, 1909.

Гавриил Петров, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский (1730-1801): Его жизнь и деятельность, в связи с церк. делами того времени. Пг., 1916.

Вопрос о приходской реформе в царствование императора Александра II. Пг., 1917.

Новая церковь. Пг.; М., 1923.

Церковь во время революции. Пг., 1924.

Православие на службе самодержавия: Из истории рев. движения учащейся молодежи духовных и средних учебных заведений, 1860-1905 гг. Л., 1924.

Борьба за мир в церкви. Обновление церкви. Самара, 1926.

Церковное обновление и мир церкви. Пермь, 1926.

Историческое обоснование обновленческого движения. Самара, 1926.

Смысл обновленческого движения в истории. Самара, 1926.

Приходские задачи обновительного церковного движения. Самара, 1927.