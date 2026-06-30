ТИТАРЕНКО МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Родился 27.04.1934, с. Лакомая Буда Брянской области. Окончил МГУ. в 1957 году два года стажировался в Пекинском университете, также окончил философский факультет Фуданьского университета (Шанхай, КНР, 1961).

В течение ряда лет он находился на дипломатической службе в Генконсульстве СССР в Шанхае (1961—1962) и Посольстве СССР в Пекине (1963—1965). В 1965 году был приглашен референтом-консультантом в Отдел ЦК КПСС, где проработал 20 лет, став одним из ведущих экспертов по Китаю и Дальнему Востоку в высших руководящих органах СССР.

В ноябре того же 1965 года получил степень кандидата философских наук, защитив диссертацию на тему «Древнекитайская школа моистов и их учение». В 1979 году защитил докторскую диссертацию , посвящённой вопросам идеологической борьбы в КПК накануне и в период «культурной революции» в КНР.

В 1985 году Титаренко становится директором Института Дальнего Востока РАН.

Является почетным профессором ряда китайских и зарубежных академий и институтов.

1988—1998 гг. — Президент Всесоюзной ассоциации китаеведов АН СССР/АКИТ РАН.

1987—2002 гг. — Председатель Научного совета РАН по проблемам комплексного изучения современного Китая Отделения общественных наук РАН, с 1987 года — Председатель Международного научного совета по проблемам мира, безопасности и развития в Восточной Азии.

2009 год — 2014 год — Член Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН.

1986 года — член редколлегии журнала «Проблемы Дальнего Востока».

С 1994 года — Член Президиума Российского национального комитета по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству.

1995 год — избран первым заместителем Председателя обществ дружбы и культурных связей с КНДР.

Председатель центрального правления Общества российско-китайской дружбы.

1998 год — настоящее время — Член президиума Российско-японского комитета XXI века.

1998 год — настоящее время — Член правления Ассоциации китаеведов РАН.

2000 год — настоящее время — Член президиума Российской ассоциации международных исследований.

2010 год — настоящее время — Председатель Попечительского Совета Регионального Общественного Фонда «Маршалы Победы».

Член международных научных советов Сеульского и Ханьянского (Республика Корея) университетов.

Заместитель председателя Ассоциации дружбы Россия-Республика Корея. Член редакционного совета журнала «Восточная коллекция».

Академик РАН, доктор философский наук, профессор, директор Института Дальнего Востока Российской академии наук.

Область интересов : Философия и политическая культура Китая

Сочинения: Автор около 300 научных публикаций, в том числе 7 монографий

«Древнекитайский философ Мо Ди , его школа и учение» (М., Наука. 1985. 245 стр. 15000 экз.)

История Коммунистической Партии Китая. В 2 т. / Гл.ред. М. Л. Титаренко. М., 1987. (дсп)

«Россия и Восточная Азия: Вопросы международных и межцивилизационных отношений» (М., Фабула. 1994. 318 стр. 3000 экз.)

Россия лицом к Азии. — М.: Республика, 1998. — 317 с. — 2000 экз.

Китай: цивилизация и реформы. — М.: Республика, 1999. — 240 с.

Россия: безопасность через сотрудничество. Восточно-азиатский вектор. — М.: Памятники исторической мысли, 2003. — 405 с.

Россия — 2050: стратегия инновационного прорыва. — М.: Институт экономических стратегий, 2006. — 656 с. — 3000 экз. (в соавт. с Кузык Б.Н.)