ТИТ ФЛАВИЙ ВЕСПАСИАН (лат. Titus Flavius Vespasianus)
Римский император (79-81 гг. н.э.).
Сын Флавия Веспасиана и Флавии Домициллы Старшей, воспитывался при дворе вместе с сыном Клавдия Британиком. Тит был одаренным ребенком, увлекался музыкой и пением, так что одно время его считали вторым Нероном. Он женился на Аррецине Тертулле, дочери префекта претория при Калигуле, которая родила ему дочь Юлию. После смерти жены повторно женился на Марции Фурнилле, с которой позже развелся.
Карьеру начал как военный трибун в Германии и Британии, где подружился с Плинием Старшим. После исполнял квестуру, а когда Веспасиан был послан Нероном в Иудею подавлять восстание, отправился вместе с ним, возглавив XV легион и проявив большую храбрость. Был отправлен отцом в Рим для переговоров с Гальбой, но услышав о беспорядках в столице, вернулся обратно в Иудея якобы для того, чтобы привезти отцу благоприятный оракул из святилища Афродиты на Пафосе. После отъезда Веспасиана из Иудеи остался с войском и возглавил штурм Иерусалима. В 70 г. был назначен консулом и получил проконсульский империй. Хотя войска на Востоке провозгласили его императором, Тит сохранил лояльность отцу, отправился в Рим и отпраздновал вместе с ним триумф.
Он получил трибунскую власть, семь раз был назначен консулом вместе с отцом и вместе с ним исполнял должность цензора, вместе с Домицианом был назначен предводителем молодежи. Тит был назначен префектом претория и в 79 г. жестко подавил заговор против Веспасиана, во главе которого стояли Эприй Марцелл и Цецина, чем вызвал общественное недовольство. Вторым поводом для его критики было его сожительство с дочерью иудейского царя Береникой.
После смерти Веспасиана 23 июня 79 г. Тит выслал Беренику из Рима, наказал доносчиков и отказался от рассмотрения дел по обвинению в оскорблении величия. Он обещал не казнить сенаторов и не конфисковывать их имущество и все время правления у него были хорошие отношения с сенатом. Он закончил Колизей, начатый Веспасианом, построил термы и устраивал пышные зрелища для народа. Тит быстро и энергично ликвидировал последствия стихийных бедствий – извержения Везувия в 79 г. и пожара в Риме в 80 г.
Традиция рисует его добросердечным и отзывчивым политиком, который, обнаружив, что никого не облагодетельствовал, произнес «Друзья, я потерял день»; Светоний отзывается о нем как о «любви и отраде рода человеческого» (Suet. Tit. 1). Тит скоропостижно скончался 13 сентября 81 г.; ходили слухи о том, что он был отравлен Домицианом, но это маловероятно.
Иллюстрации:
Бюст Тита. Мрамор. Мюнхен, Глиптотека.
Статуя Тита. Берлин. Пергамский музей.
Исторические источники:
Иосиф Флавий. Иудейская война;
Светоний. Тит;
Марциал. Эпиграммы;
Дион Кассий. Римская история.