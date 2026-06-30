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ТИСУЛЬСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Исторический музей Администрации Тисульского района Кемеровской области.
Историко-краеведческий музей предлагает вниманию посетителей постоянно действующие выставки:
1. «Здесь Родины моей начало...» (природные богатства Тисульского района. 2. «Находки и открытия: из прошлого в будущее» (археологическое прошлое Тисульского района). 3. «Тепло старинных очагов» (история крестьянского быта конца XIX - начала ХХ века). 4. «Страницы истории Тисульского района».
Иллюстрации:
Исторический музей Администрации Тисульского района Кемеровской области.
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