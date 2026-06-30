ТИСУЛЬСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Исторический музей Администрации Тисульского района Кемеровской области.

Историко- краеведческий музей предлагает вниманию посетителей постоянно действующие выставки:

1. «Здесь Родины моей начало...» (природные богатства Тисульского района. 2. «Находки и открытия: из прошлого в будущее» (археологическое прошлое Тисульского района). 3. «Тепло старинных очагов» (история крестьянского быта конца XIX - начала ХХ века). 4. «Страницы истории Тисульского района».

Иллюстрации:

Исторический музей Администрации Тисульского района Кемеровской области.