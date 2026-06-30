ТИССАФЕРН (др.-греч. Τισ(σ)αφέρνης)

Персидский сатрап Лидии из знаменитого персидского рода Гидарнидов.

Его карьера началась с успешного подавления в 413 г. до н.э. мятежа сатрапа Писсуфна. В награду Тиссаферн получил от Дария II Лидийскую сатрапию, Карию и ионийские города. Крупный государственный деятель и выдающийся дипломат, Тиссаферн сумел заключить со Спартой в течение 412–410 гг. до н.э. три спартано-персидских договора, исключительно выгодные для персидской стороны. В них ясно выражалось стремление персидской дипломатии навязать Спарте такие условия, по которым после войны она неминуемо окажется в полной материальной зависи­мости от Персии. Тексты этих договоров сообщает Фукидид в своей «Истории» (VIII, 18; 37; 58). С помощью спартанцев, которых Тиссаферн стал использовать как наемников, он подавил в Карии мятеж Аморга, незаконного сына Писсуфна (411 г. до н.э.).

Тиссаферн умело использовал греческих изгнанников, охотно принимая их у себя. Так, в 412 г. до н.э. Тиссаферн, сле­дуя обычной практике персидского двора, очень радушно принял Алкивиада и использовал его как компетент­ного эксперта по вопросам греческой политики. Последний своими практическими советами помог выработать Тиссаферну принципиально новую полити­ку по отношению к Спарте и в целом ко всей Греции. Тиссаферн не хотел допускать полного триумфа Спарты и ее союзников. Конкретным проявлением такой политики было снижение платы пелопоннесским морякам (Thuc., VIII, 29), а затем и полный отказ Тисса­ферна содержать спартанский флот (VIII, 43, 4).

Однако двусмысленная позиция Тиссаферна в греческих делах не нашла поддержки у Дария II, который решил оказывать поддержку исключительно Спарте. Тиссаферн в 407 г. до н.э. был отрешен от должности сатрапа Лидии и сумел сохранить за собой лишь Карию. На его место, но с более широкими полномочиями, был прислан сын Дария Кир Младший. В 404 г. до н.э. Тиссаферн сообщил новому царю Артаксерксу II о готовящемся против него заговоре Кира Младшего. Но этот донос тогда был воспринят как клеветнический. В 401 г. до н.э. Тиссаферн был одним из командующих армией Артаксеркса, направленной против греческих наемников, возглавляемых поднявшим мятеж Киром Младшим.

После гибели Кира в битве при Кунаксе Тиссаферн сумел оказать услугу царю, пригласив в свою ставку, а затем вероломно убив почти всех руководителей греческих наемников включая Клеарха. Тиссаферн в качестве награды за участие в подавлении мятежа Кира Младшего получил в жены дочь царя Артаксеркса и в дополнение к своей Карийской сатрапии – все области Кира, а также должность верховного командующего персидскими войсками в Малой Азии. В тот момент он находился на вершине своего могущества. В начавшейся в 397 г. до н.э. войне Персии со Спартой Тиссаферн действовал не очень решительно. Так, в 395 г. до н.э. его конный отряд был разбит под Сардами, и он позволил Агесилаю разорить свой парадис и свои имения в Лидии.

Воспользовавшись жалобами Конона на бездействие Тиссаферна, царица-мать Парисатида, желавшая отомстить Тиссаферну за гибель сына, настроила Артаксеркса против сатрапа Сард. Царь решил, что Тиссаферн вел двойную игру и в 395 г. до н.э. приговорил его к смерти, поручив Тивфрасту осуществить казнь. Голова Тиссаферна была преподнесена Парисатиде, а Тивфраст занял место Тиссаферна.

Исторические источники :

Ксенофонт. Греческая история, I; III; Анабасис;

Плутарх. Артаксеркс.

Иллюстрации :

Тиссаферн сатрап. Серебряная монета. Кизик (420–395 гг. до н.э.). Британский музей. Департамент монет и медалей.