ТИСА, КАЛЬМАН

Тиса ( венг. Tisza) , Кальман (10.12.1830, Гест — 23.03.1902, Будапешт) — венгерский государственный и политический деятель. Из дворянской кальвинистской семьи Трансильвании. Отец И. Тисы . В 1861 избран в венгерский парламент, стал одним из лидеров оппозиции, выступавшей с критикой умеренной политики партии Ф. Деака . В 1865 возглавил партию Левый центр. Первоначально был против австро-венгерского соглашения 1867, отстаивая идею независимости Венгрии и сохранения только личной унии с Австрией. В 1875 Левый центр объединился с партией Деака, создав Либеральную партию Венгрии , лидером которой стал Т. Фактически партия стояла на платформе деаковского соглашения с Австрией. Она имела большинство в парламенте Венгрии. В 1875–1890 Т. был главой венгерского правительства. Осуществил ряд реформ в области экономики, юстиции, социальных отношений, укрепив самостоятельное положение Венгрии в монархии Габсбургов. Проводил политику мадь­яризации невенгерских народов королевства. Активно поддерживал внешнеполитический курс Д. Андраши . Из-за скандального закона о праве венгерского гражданства, которого лишается всякий, кто не был в Венгрии 10 лет (закон затрагивал интересы лидера венгерской революции 1848 Л. Кошута), вызвавшего противодействие как в парламенте, так и в правительстве, Т. вынужден был в 1890 подать в отставку, оставаясь депутатом и членом Либеральной партии. Е. В. Котова.