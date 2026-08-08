ТИРТЕЙ (др.-греч. Τυρταῖος)

Спартанский поэт VII в. до н.э., современник и участник Второй Мессенской войны.

Согласно Евсевию , расцвет его творчества относится к 37-й олимпиаде (632–629 гг. до н.э.), а Аполлодору – к 35-й (640–637 гг. до н.э.). До нас дошел целый ряд фрагментов из его элегий, написанных на ионийском диалекте. Большая их часть связана с Мессенскими войнами . В его стихах есть важные указания на хронологию Первой и Второй Мессенских войн (Tyrt. fr. 4, v. 7 sq. Diehl3). Сохранились большие отрывки из его поэм «Советы» и «Евномия» (Благозаконие), где он в стихах в частности перелагает содержание Большой ретры. Тиртей был также автором маршевых песен, эмбатериев, с которыми спартанская фаланга шла в бой.

Поэзия Тиртея была широко известна в Спарте. Его маршевые песни в обязательном порядке исполнялись и во время походов, и во время совместных трапез. Тиртей первым воплотил в своих произведениях идеалы спартанской военной доблести. Его стихи хорошо знали и ценили во всем античном мире. Они стали образцом гражданской и патриотической поэзии. Традиция о происхождении и общественном положении Тиртея исключительно шаткая, но в науке, как правило, признается историчность Тиртея и его поэзии. О Тиртее известно очень мало. Платон называет его афинянином, приобретшим права гражданства в Спарте (Plat. Leg., I, 629a). Спартанцы по совету оракула попросили у афинян полководца, но вместо опытного военачальника получили хромого школьного учителя Тиртея. Согласно другой, правда, очень поздней версии, Тиртей был родом из лаконской Афидны.

Сочинения :

Tyrtaeus. Testimonia et fragmenta // Poetarum elegiacorum testimonia et fragmenta / Ed. B. Gentili, C. Prato. Leipzig: Teubner, 1988. P. 6–39;

Тиртей / Пер. Г. Церетели, О. Румера, В. Латышева // Античная литература. М., 1968. С. 128–131;

Тиртей. Благозаконие. К согражданам / пер. В. Латышева, Г. Церетели, В. Ярхо // Эллинские поэты VIII – III вв. до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М., 1999. С. 232–236.